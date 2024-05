Cobro de la salud a los extranjeros: La provincia ahorró 23 millones de pesos

A principios de marzo, el gobierno de la Provincia de Salta publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establecía el cobro de la atención médica a extranjeros que no residen en la Argentina, iniciativa que luego fue refrendada por una ley. Desde que se aplicó la medida, el número de pacientes en hospitales públicos de la provincia cayó de manera significativa.

“Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si a eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de 23 millones de pesos, solo en consultas”, explicó el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.

En la misma línea continuó: «Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho, han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos».

“Un día de cama nos representa 65 mil pesos, un día común, y un día de terapia, 250 mil pesos. Si uno hace el traslado y ve cuánto representa un paciente extranjero, es importante. Lo mismo con los tratamientos odontológicos, que son tratamientos sumamente caros, sobre todo por los insumos”, detalló el titular de la cartera sanitaria.

Por otro lado, comentó que «en la ciudad de Orán, hace unos meses, tenemos un sistema automatizado de historia clínica digital, donde comenzamos a detectar que el 10% de nuestro presupuesto de salud pública iban en atención de extranjeros. No es solamente consultas, sino que le tenés que agregar análisis de sangre, radiología, estudios de mayor complejidad y además, el tratamiento que el paciente necesite».

“El que está radicado en Salta y paga los impuestos, es un salteño más y no se le cobra nada. El que viene de tránsito, que es muchísima gente, como tenemos el sistema automatizado con las historias clínicas, sabemos perfectamente quiénes son. Las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos y a quién”, explicó.