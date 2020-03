Coimas, “picadito” de fútbol y aburrimiento: las insólitas excusas de los que violaron la cuarentena por el coronavirus

2020-03-23

Algunas detenciones ocurrieron en situaciones increíbles y los protagonistas dieron inentendibles respuestas.

Casi 5000 personas fueron detenidas hasta el momento por haber violado la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno para tratar de contener el brote de coronavirus, que en el país ya lleva 266 casos confirmados y al menos 3 muertos.

En ese marco, numerosas situaciones insólitas e irresponsables se dieron a lo largo del país. Desde coimas, botellazos para evadir a las fuerzas de seguridad e insólitas excusas para reunirse con amigos, los infractores utilizan cualquier método para intentar evadir la Ley, que establece cuarentena total hasta el próximo 31 de marzo.

Quiso coimear a dos gendarmes para «zafar» de la cuarentena

En un control de aislamiento obligatorio en el peaje de Ituzaingó del acceso Oeste, un gendarme frenó el pasado domingo un Chevrolet Kadett, que iba desde Lanús hacia Moreno, y su conductor, de 53 años, quiso coimear con mil pesos al efectivo para que le permitiera continuar con su camino.

Según informaron fuentes de la Gerdamería Nacional, el hombre aseguró que sufría hipertensión y mostró el certificado médico que lo constataba, aunque generó sospechas en los agentes. Al notar que no iban a dejarlo circular, le ofreció el dinero uno de ellos y luego al otro para que no reportara el delito. La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Morón N°1.

Un “picadito” de fútbol que terminó con dos detenidos

Un grupo de amigos de San Miguel se juntó a jugar a la pelota en plena cuarentena. Ocurrió el pasado sábado en la intersección de las calles Río Segundo y Tapalqué, en el barrio Barrufaldi, donde una decena de personas participaba de un «picadito» en la canchita de tierra que utilizan los vecinos.

Al lugar arribó la Gendarmería Nacional, además de la Policía Local y la Bonaerense, que sólo logró detener a dos hombres por incumplir con el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno.

No hicieron cuarentena y fueron de fiesta bajo una insólita excusa

Dos extranjeros fueron detenidos en la madrugada del pasado domingo por la Policía de la Ciudad luego de que vecinos denunciaran que una reunión con música alta, en un departamento de Dorrego al 2300, en el barrio porteño de Palermo.

Los inquilinos eran una pareja de irlandeses, que aseguraron que cenaban con dos amigos, un mexicano de 30 años y un inglés, de 30, y justificaron su presencia con que uno de los invitados tenía la «mano enyesada» y «no podía cocinar».

En el hecho intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, que notificó a las dos personas por la violación de la cuarentena y los detuvo.

Delincuente salió de su casa a pesar de la cuarentena y le robó bicicleta a médico

El indignante acto delictivo ocurrió en la guardia del Hospital Penna, en Bahía Blanca, donde un delincuente le robó la bicicleta un médico que prestaba servicio ahí, en pleno aislamiento total.

Según las imágenes de la cámara de seguridad, el ladrón ingresó a la guardia durante la mañana del pasado domingo y se llevó el rodado de Alejandro Oirdobro, quien contó que lo usa para movilizarse.

Tras la indignante situación, el médico rastreó su bicicleta a través de las redes sociales y así terminó dando con el delincuente, quien fue detenido por la policía.

Disparos y botellazos mientras tomaban cerveza en la vereda

Un móvil policial en Bahía Blanca encontró a los padres de una familia que bebían cerveza en la puerta de su casa junto a sus tres hijos y al obligarlos a ingresar a la vivienda, ubicada en Lainez al 1100, en Villa Libre, se negaron y le arrojaron una botella a la cabeza del oficial, quien respondió con disparos de bala de goma.

El agente solicitó refuerzos, lo que derivó en la detención de los adultos tras romper la puerta de la casa; mientras que los hijos quedaron a cargo del de la Guardia Social del municipio.

Un conductor iba a Mar del Plata con dos tablas de surf

«Mi mamá vive en Mar del Plata. Tengo que ir a cuidarla». El hombre circulaba por la avenida 9 de Julio. Era sábado a la mañana. En plena cuarentena obligatoria dictada por Decreto de Necesidad y Urgencia para amortiguar la propagación del brote coronavirus, un retén policial le pidió al conductor alguna documentación que acreditara que su madre vivía en La Feliz y que, efectivamente, era él la persona encargada de su cuidado. No tenía nada para demostrarlo. En cambio, había dos tablas de surf atadas al techo de su auto.

El dueño de las tablas de surf, que no cumplía con ninguna de las excepciones que el DNU contempla para circular, fue obligado a volver a su casa. Para evitar que efectivamente viajara a Mar del Plata, su auto fue retenido.

El hombre que rompió la cuarentena dos días seguidos

La Policía de la Ciudad detuvo este sábado a otro hombre apenas explicó qué hacía allí: «Estoy paseando», dijo. Fuentes de ese organismo porteño detallaron que era el segundo día que encontraban al hombre, de más de 60 años -es decir, perteneciente a un grupo de riesgo- en plena caminata por esas calles. El viernes, primer día de la cuarentena obligatoria, le habían advertido que tenía que volver a su casa. Pero este sábado, cuando hacia las 21 repitió el «paseo», decidieron detenerlo. Según las fuentes, fue por estar «en rebeldía».

Dos turistas extranjeros acamparon en el Nahuel Huapi

Cerca del Cerro López, en Río Negro, en un espacio lindero a un camping, la Policía local encontró a una ciudadana checa y un búlgaro que acampaban. Cuando lograron comunicarse -conflictos de idioma mediante, y según precisaron fuentes del Ministerio del Interior-, explicaron que no sabían que había cuarentena, que no tenían idea de la propagación del virus en Argentina, y que por eso habían decidido acampar. Los oficiales los trasladaron a Bariloche, donde debieron fijar un domicilio -fue en un hotel- y allí deberán cumplir con la cuarentena.

El runner que salió de su casa “por salud”

En la zona de Recoleta, cerca del Museo Nacional de Bellas Artes, un runner fue interrumpido en pleno ejercicio. Los agentes de seguridad, también según fuentes del ministerio que encabeza Eduardo «Wado» de Pedro, le pidieron al corredor que explicara qué hacía circulando por la calle durante la cuarentena. «Dijo que estaba en su casa y había detectado que tenía la glucosa alta, y que por eso había salido a hacer ejercicio para que ese indicador bajara», precisaron las fuentes. Pero el hombre no pudo acreditar sus argumentos, así que lo obligaron a volver a su casa.

El que se escapó de su casa por aburrimiento

Este domingo, apenas pasado el mediodía y en pleno Boedo, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre. Fue en la esquina de Directorio y avenida La Plata: no tenía ninguna documentación que pudiera exceptuarlo de la obligación quedarse en su casa, así que fue detenido y se le abrió una causa judicial. Es que sus argumentos resultaron insuficientes: «Estoy aburrido. La cuarentena me tiene aburrido. Necesito caminar cuarenta cuadras y volver», intentó explicar. No alcanzó.