Comenzó la rosca “anti-grieta”: Lavagna y Randazzo se mostraron juntos en pos de la “tercera vía”

Con @RandazzoF profundizamos nuestras coincidencias en temas prioritarios para el país como el desarrollo, la producción, el sistema impositivo, y en poner la prioridad en GENERAR EMPLEO a través de las PYMES facilitándoles la posibilidad de incorporar trabajadores. -sigue pic.twitter.com/3b3c7cw1op — Roberto Lavagna (@RLavagna) April 5, 2021

El ex candidato a Presidente y el ex ministro del Interior se reunieron este lunes para establecer una agenda común de prioridadesLos ex funcionarios públicos Roberto Lavagna y Florencio Randazzo acordaron este lunes avanzar en el diálogo yde cara a los comicios legislativos y las presidenciales de 2023. La reunión se celebró por iniciativa del líder de Consenso Federal.

Entre los principales ejes temáticos que se trataron, los potenciales candidatos encontraron consenso en priorizar el desarrollo, la producción, el sistema impositivo, y sobre todo, hacer foco en la generación de empleo a través de las pymes, “facilitándoles la posibilidad de incorporar trabajadores”, aseguró Lavagna en su cuenta de Twitter.