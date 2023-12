Cómo consultar el Veraz con tu DNI de manera gratuita y saber si tenés deudas

Asi podés acceder a tu informe crediticio del Veraz gratis, cómo salir sin pagar la deuda y no figurar como moroso. Lo que tienen que saber los deudores

Los préstamos destinados al consumo son cada vez más populares por lo sencillo que es obtenerlos. Para solicitar este tipo de pequeños préstamos solo es necesario contar con el DNI.

Si bien son muy fáciles y rápidos de adquirir, sus intereses suelen ser elevados, por lo que, si no se lleva un control, podrás incurrir en grandes deudas.

¿Qué es el Veraz y por qué es importante?

El Veraz es una base de datos que registra el historial crediticio de las personas y las empresas que operan en el sistema financiero argentino. El Veraz recibe información de bancos, entidades financieras, comercios, organismos públicos y clientes que contratan sus servicios.

El Veraz es importante porque influye en la capacidad de acceder a créditos, tarjetas, servicios y otros productos financieros. Si tenés un buen historial crediticio, tendrás más posibilidades de obtener mejores condiciones y tasas de interés. Si tenés un mal historial crediticio, podrás tener dificultades para conseguir financiación o pagar más intereses.

¿Cómo consultar el Veraz con tu DNI?

Para consultar el Veraz con tu DNI, podés ingresar en la página oficial de Veraz, en la sección de «individuos». Allí, deberás seleccionar la opción «Mi Veraz» y completar tus datos personales. El informe que obtendrás incluye la siguiente información:

La validación de tus datos

La base de relaciones existentes con terceras personas o empresas (estado civil en caso de individuos, sociedades, etc.)

El historial financiero de adquisición o cancelación de productos y/o deudas en bancos pertenecientes a productos, según la base de datos del Veraz

Datos acerca del cumplimiento de compromisos publicados por el Banco Central, AFIP y los aportados por los clientes de Veraz

Todos los cheques rechazados en los últimos 24 meses

Procesos judiciales y extrajudiciales

Pedidos de quiebra, juicios, concursos o deudas comerciales

Figurar como deudor moroso en los registros oficiales puede generar diversos problemas

¿Cómo consultar el Veraz gratis?

Según la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, todas las personas pueden acceder a sus datos de forma gratuita una vez cada 6 meses. Para consultar el Veraz gratis, podés seguir estos pasos:

Llamar por teléfono al (011) 5352-4800, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. La contestadora te preguntará si la consulta es para uno mismo o para un tercero, por lo que deberás escoger la opción «para uno mismo»

Luego te pedirá tu sexo, número de DNI y otros datos personales. Después te repetirá tus datos personales y deberás confirmarlos

A continuación te harán tres preguntas al azar para verificar tu identidad. Pueden ser sobre tu fecha de nacimiento, si tenés una cuenta o tarjeta en determinada entidad bancaria, entre otras

Después te preguntará si querés hacer valer tu derecho de acceso a la información crediticia y deberás responder afirmativamente

Finalmente te informarán un código que deberás anotar o solicitar por SMS. Este código lo deberás ingresar en la página del veraz, en la sección «Acceder a su Derecho de Acceso»

También podés hacer el trámite online completando los mismos datos en la página del veraz. En ambos casos, solo podés obtener un informe gratuito cada 6 meses.

¿Cómo saber si soy moroso?

Además del Veraz, otra forma de saber si tenés deudas es consultar la Central de Deudores del Banco Central. Para hacerlo, debés ingresar en la página oficial del Banco Central, en la sección «Central de Deudores». Allí deberás ingresar tu número de CUIL o CUIT y hacer clic en «consultar».

Así podrás saber si tenés deudas dentro del sistema financiero y los registros de los últimos 24 meses de cheques rechazados. Según el Banco Central, las situaciones de deuda son las siguientes:

Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días

Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento

Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días

Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año

Irrecuperable: Atrasos superiores a un año

Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con una antigüedad superior a los 5 años.

¿Cómo salir del Veraz sin pagar la deuda?

Si bien no hay soluciones inmediatas, existen diferentes formas de salir del Veraz.

En primer lugar, en caso de que te encuentres en el Veraz por información errónea, como por ejemplo, la aparición de una deuda inexistente o que ya abonaste, es posible desconocerla. Para reclamar este situación, te podés comunicar con el Veraz por teléfono o a través su página web.

Se debe ingresar a la plataforma del Veraz y dirigirse a la sección «Reclamos». Dentro de la sección se podrá elegir la opción de reclamo que se adapta a tu situación.

Si se quiere realizar el reclamo por vía telefónica se debe llamar al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

En caso de que estés en la lista de morosos del Veraz por contar con una deuda impaga, hay dos formas de salir.

Por un lado, cancelar la deuda lo que provocará que el usuario siga e la base de datos durante dos años, pero la deuda figurará como paga. Si el acreedor no avisa que la deuda fue cancelada, el usuario seguirá en la lista de morosos y este deberá comunicarse con el Veraz para actualizar su situación.

La otra opción que tienen los deudores es no cancelar la deuda. De esta manera, el usuario no figurará en la lista de morosos para siempre, ya que pueden estar en la base de datos un tiempo máximo de cinco años. Luego de este tiempo, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado procesos legales, se podrá realizar la supresión total de la información que aparezca sobre una deuda.