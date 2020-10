Cómo es el nuevo iPhone 12 mini

Integra una pantalla de 5,4 pulgadas, lo cual lo convierte en el smartphone más pequeño con tecnología 5 G

El iPhone 12 y iPhone 12 Mini (REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.)

Apple presentó 4 modelos de iPhone 12, uno de ellos fue bautizado como iPhone 12 mini por ser el menor de la familia. Integra una pantalla de 5,4 pulgadas que, más grande que la del 4,7″ que tiene el iPhone 8 pero en un cuerpo más compacto.

El iPhone 12 mini, al igual que el iPhone 12 de 6,1″ y los dos modelos Pro, es compatible con tecnología 5G. “El iPhone 12 mini es el teléfono inteligente 5G más pequeño, delgado y liviano del mundo, rediseñado para incluir toda la tecnología del iPhone 12 en un tamaño deliciosamente compacto”, señala la compañía.

Ambos modelos cuentan con un nuevo diseño de borde plano con una carcasa de aluminio de grado aeroespacial junto con una cubierta frontal en cerámica.

Los modelos en Estados Unidos admiten ondas milimétricas, la versión de frecuencia más alta de 5G, lo que permite que el iPhone 12 alcance velocidades de hasta 4Gbps.

A su vez, los iPhone 12 también cuentan con el modo Smart Data o Datos Inteligentes, que permite extender la vida útil de la batería teniendo en cuenta el uso y las necesidades del usuario. Es decir que cuando no sea necesario obtener velocidades tan avanzadas como la que ofrece el 5G, se autoajustará al 4G, para ahorrar energía.

Los modelos de iPhone 12 cuentan con pantallas Super Retina XDR que van de borde a borde para lograr una experiencia más inmersiva. Los dos ofrecen una relación de contraste de 2 millones a 1 para negros verdaderos y una experiencia de visualización HDR inmersiva para videos de alta definición, fotos con más detalles y casi el doble del brillo máximo del iPhone 11.

Además, el iPhone 12 y el iPhone 12 mini tienen clasificación IP68 lo cual certifica resistencia al agua de hasta 6 metros por hasta 30 minutos. Además, están protegidos contra derrames diarios, incluidos café y refrescos.

Los nuevos smartphones integran el chip A14 Bionic basado en un proceso de 5 nanómetros. El CPU y el GPU son hasta un 50 % más veloces en comparación con “los chips de los smartphones más rápidos de la competencia, lo que permite experiencias de juego con calidad de consola, poderosa fotografía computacional y más, al tiempo que brinda una gran duración de la batería”, según menciona la compañía en su blog oficial.

El iPhone 12 es compatible con 5G

El chip A14 Bionic presenta un motor neuronal de 16 núcleos, lo cual aumenta en un 80 por ciento el rendimiento del procesador, que es capaz de completar 11 billones de operaciones por segundo.

La cámara

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini ofrecen funciones de fotografía computacional potenciadas por el chip A14 Bionic. Integran un sistema de doble cámara, con una lente ultra angular y una lente angular con una apertura de ƒ / 1,6, la más rápida hasta ahora en el iPhone, que proporciona un 27 por ciento más de luminosidad para hacer fotos y videos en entornos con poca luz.

Los teléfonos integran un modo nocturno optimizado y el sistema Deep Fusion para lograr mejores contrastes y menos ruido en las imágenes. A su vez, la función Smart HDR 3 utiliza aprendizaje automático para ajustar el balance de blancos, la textura y la saturación en las fotos.

La cámara permite grabar videos HDR con Dolby Vision y a su vez pemite editar y compartir videos de alta calidad de forma nativa en el iPhone. La calificación de Dolby Vision se procesa en vivo durante la grabación y se mantiene durante la edición, ya sea en la aplicación Fotos o iMovie, según explica la compañía en su blog oficial.

A su vez, ambos modelos también cuentan con una estabilización de video cinematográfica mejorada, y la función Time-Lapse en modo nocturno, con tiempos de exposición más largos para lograr clips más nítidos.

Los modelos iPhone 12 también presentan MagSafe, que ofrece carga inalámbrica de alta potencia, así como un ecosistema completamente nuevo de accesorios que se conectan fácilmente al iPhone.

El iPhone 12 mini y el iPhone 12 estarán disponibles en cinco tonos: azul, verde, negro, blanco y rojo. En cuanto a cuándo estarán disponibles, Apple anunció que el iPhone 12 se podrán comenzar a reservar a partir del 16 de octubre, y estará disponible a partir del 23 de octubre; mientras que el iPhone 12 mini estará disponible para reservas a partir del 6 de noviembre y llegará a las tiendas a partir del 13 de noviembre.