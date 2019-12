Cómo es el truco para ver Stories en Instagram sin que nadie lo advierta

Ahora vas a poder mirar los contenidos que quieras sin figurar en la lista de la persona que publicó

En las últimas horas, se conoció una manera para poder observar el contenido sin que la persona se entere.

Si no quieres que cierto usuario sepa que has visto sus Stories, en primer lugar tendrás que acceder a la aplicación para móviles de Instagram, ya sea en iOS o en Android. Una vez abierta, tendrás que acudir a la opción “Ajustes” de tu teléfono.

En las opciones de configuración del mismo deberás acceder a la opción “Ajustes” del teléfono y activar la función “Modo Avión”. Una vez lo hayas hecho, puedes regresar a tu feed de Instagram y seguir accediendo a las diferentes Stories que se han cargado, sin que el usuario sepa que la has visualizado. Obviamente, no podrás acceder a las que se vayan publicando nuevas debido a que no tendrán conexión.

Si bien esta es la forma más fácil de conseguir que no se sepa que has visto una Story, también existe otro camino como, por ejemplo, ver la Story de un usuario y, a continuación, bloquearlo en Instagram. Es una opción quizás algo más drástica pero totalmente útil, ya que la red social no permite que ningún usuario de su red social pueda comprobar contenido de una cuenta ajena bloqueada.

Estas dos opciones te permitirán seguir navegando por la aplicación y mantener tu anonimato ante aquellos usuarios cuyas fotos o vídeos en Instagram Stories consumes en más de una ocasión.