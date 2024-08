Cómo evolucionó el patrimonio de Alberto Fernández, en medio de versiones de una extorsión millonaria

El expresidente habría dejado trascender que Yañez lo extorsionó para obtener u$s3 millones, según dos periodistas. ¿Qué patrimonio tiene?

En medio del escándalo que salpica al expresidente Alberto Fernández y a su ex concubina Fabiola Yañez, el exjefe de Estado le habría develado a los periodistas Horacio Verbitsky y Baby Etchecopar que la madre de su hijo lo «chantajeó» para obtener «3 millones de dólares» a cambio de su silencio.

Sin embargo, esta imponente cifra que Yañez consideraría que Fernández tiene, siempre según la versión de ambos comunicadores, queda excelsamente por encima de lo que el expresidente declaró en su más reciente presentación jurada.

Pese a que incurriría en el delito de extorsión e incumplimiento de funcionario público (por su rol como presidente de la Fundación Banco Nación), Fernández afirmó que Yañez tiene información sensible sobre su gestión como presidente y que, en lugar de denunciarlo, le habría pedido una remuneración económica a cambio de no hacerlo.

Obviando esto, y centrándose únicamente en la cifra de 3 millones de dólares que Fernández supuestamente dijo que Yañez esperaba recibir, resulta necesario indagar en el patrimonio del ex jefe de Estado.

¿Por qué Yáñez le habría exigido esa suma si sabe que no la posee? De poseerla, ¿Por qué no está detallada en su última declaración jurada? ¿Se equivocó Fernández al precisar tal información al periodista Horacio Verbitsky o fue un mal entendido? Si este último malinterpretó la información al plasmarla en su medio, ¿Por qué Baby Etchecopar indicó que Fernández le dijo lo mismo un día antes? Por el momento, no hay respuestas y las incógnitas podrían continuar acumulándose hasta tanto la justicia desmiembre este entramado de irregularidades.

Así evolucionó el patrimonio de Alberto Fernández

En su primera declaración jurada como presidente, Fernández informó poseer un patrimonio de $5.024.723,45. Entre sus activos más destacados se encontraba un Toyota Corolla 1.8 modelo 2019, valuado en $1.455.000, que utilizó tanto para su asunción como para las aperturas de sesiones ordinarias en 2021 y 2022. Este valor patrimonial reflejaba una situación económica relativamente modesta para un presidente entrante, especialmente si se compara con sus pares.

Un año después, en 2020, Fernández reportó un crecimiento del 13,7% alcanzando los 5,7 millones de pesos. Según hizo público la Oficina Anticorrupción (OA), este incremento, aunque modesto en comparación con la inflación galopante que vivió Argentina durante ese período, representaba un valor aproximado de u$s58.000 al tipo de cambio de ese entonces.

En 2021 marcó un punto de inflexión en la evolución patrimonial de Fernández, con un incremento notable que elevó su patrimonio a casi $18 millones, lo que representó un ascenso superior al 100% respecto al año anterior. Pero, puntualmente, este importante crecimiento estuvo impulsado por la revalorización de un departamento en Avenida Callao, Recoleta, tasado en $12,2 millones, muy por encima de los 2 millones que había declarado previamente.

La situación económica del entonces presidente cayó en 2022, cuando debió avanzar con el divorcio de su primera pareja y madre de su hijo mayor. Allí, el patrimonio de Fernández sufrió una disminución significativa, cerrando el año con $9.778.594. Esta separación de bienes implicó la cesión de su parte del departamento anteriormente mencionado, lo que se vio reflejado en la reducción patrimonial registrada en su declaración jurada.

En tanto, en su última declaración (2023), Fernández y quien era su pareja, Fabiola Yañez, realizaron una declaración conjunta, similar a una declaración matrimonial, donde también incluyeron al hijo que tuvieron juntos, Francisco. Esta representó un incremento patrimonial total de $14 millones, duplicando el valor informado a principios de año, que ascendía a $7 millones.

Este aumento abrupto se debió principalmente al crecimiento del dinero en sus cuentas bancarias, que pasó de $21.629 a $3.533.314. Además, el expresidente del Partido Justicialista (PJ) también incluyó la mitad del estudio jurídico ubicado en Avenida Callao al 1900, cuyo valor fue fijado en $84.149, una cifra que claramente no refleja el costo real de un inmueble en esa zona.

Así evolucionó el patrimonio de Alberto Fernández durante su mandato, en relación a la inflación

Por qué Fabiola Yañez nunca declaró su patrimonio

La modesta periodista rionegrina no tiene una declaración jurada porque, en primer lugar, nunca se comprometió legalmente con el ex presidente, y, por lo tanto, tampoco fue primera dama; pese a eso, lo más importante es que, solo tienen la obligación de presentar los detalles de su patrimonio (por la Ley 27.482) los funcionarios públicos y ella no asumió ninguna función. Sin embargo, esto último permanece es una inestable grieta, dado que Yañez cumplió funciones como dama presidencial, incluso como presidente de la Fundación Banco Nación.

Entonces, Alberto Fernández experimentó variaciones significativas de sus ingresos, pero la inflación también fue protagonista, puntualmente en sus últimos dos años de gestión. Esto resalta cómo la percepción real del crecimiento patrimonial no logró imponerse sobre la inflación, ni siquiera habiendo sumado a su declaración a Yáñez, que pareciera no haber marcado la diferencia.