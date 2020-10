Cómo funciona Hater, la app de citas con la que “matcheás” por el odio mutuo hacia las cosas

A diferencia de Tinder la app Hater genera vínculos con personas que odian lo mismo. Por ejemplo, podés decir si no te gusta Shakira delizando para la izquierda A diferencia de las aplicaciones de citas de móviles más conocidas, ahora se creó una para hacer

Se trata de Hater. La aplicación, fundada en el año 2016 y lanzada un año más tarde, está basada en el pensamiento de que detestar lo mismo puede acercar más a las personas que los propios intereses. El servicio que proporciona es similar al famoso Tinder, la app en la que deslizando un dedo puedes hacer match a las personas que más te atraigan. En el caso de Hater, si deslizas hacia la izquierda es que odias algo, y a la derecha que te encanta. En la aplicación aparecen, por ejemplo, Shakira o Cristiano Ronaldo. Con este algoritmo podrás encontrar a tu media naranja y convertir el odio en algo para dos.

Su fundador y director ejecutivo es un joven estadounidense llamado Brendan Alper. Al principio surgió como un mero entretenimiento, pero tras mucho investigar descubrió que detestar las mismas cosas une a la gente, y que además, se muestra más honesta hablando sobre lo que odia que sobre lo que ama.

En una entrevista para la BBC, Alper declaró que “lo que odiamos es una parte importante de quiénes somos, pero a menudo se esconde debajo de la alfombra en nuestra personalidad pública”. Lo que pretende con su aplicación es “que la gente exprese cómo son ellos mismos más honestamente”. Además, añadió que era mucho más fácil comenzar una conversación con alguien si sabes que los dos odiáis los pepinillos, por ejemplo. Eso sí, si los dos odiáis las aceitunas mal asunto, tal y como nos dijeron en una de tantas leyes y teorías de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ que repasamos en su momento.

Pero no es oro todo lo que reluce, y algunos podrían utilizar la aplicación para difundir mensajes xenófobos, homófobos o discriminatorios, mensajes de odio verdadero. Para esto también se han pronunciado los creadores, incidiendo en que no van a tolerar el odio o fanatismo, en particular la animadversión hacia razas, religiones o tipos de constitución física. Para ello, el equipo modera los temas cuidadosamente y tienen una estricta política de bloquear inmediatamente a cualquiera que abuse de los servicios de Hater.

Según el creador, las cosas que más odian los hombres con arreglo a los datos de la aplicación son la campaña presidencial estadounidense de 2016, los peatones con malos modales y los pelos en el desagüe de la ducha. En el caso de las mujeres, los dos primeros coinciden. En cambio, el tercero son los tipos abusivos.

Otros temas populares son los mosquitos, los alquileres altos o los malos conductores. Entre las manías del creador se encuentran cosas como atarse los zapatos o los retrasos en el metro. A pesar de esto, dice que no sería “el mejor candidato para usar su propia aplicación porque no le gusta la idea de ser demasiado radical respecto a lo que odia”.

Actualmente, la aplicación solo está en inglés y es necesario conectarse a Facebook para utilizarla. Además, los resultados de posibles parejas que te muestran son a nivel mundial. A pesar de esto, quien la ha usado dice que ha conocido personas fantásticas a través de ella. Si quieres descubrir a alguien con tus mismas manías, Hater es es tu app. ¿Te atreves a conocer el amor a través del odio?