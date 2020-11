Cómo lograr el bienestar emocional

Catorce formas de trabajar la salud mental

La salud mental, en comparación con la salud física, suele quedar en segundo plano. Es importante aprender a escucharse a uno mismo y conocer los mensajes que nos envía la mente, muchas veces a través del cuerpo.

Estos son 14 consejos a poner en práctica para lograr el bienestar físico y emocional:

1. Dormir. Descansar bien y las horas adecuadas es fundamental para recuperar energías y permitir que el cerebro realice correctamente sus funciones.

2. Comer sano. Seguir una dieta equilibrada y no saltarse comidas es importante para tener toda la ingesta nutricional necesaria para mantenerse sano.

3. Desconectar el celular. Aprender a distanciarte del teléfono ayuda a recuperar el contacto con vos mismo, apartado de permanentes estímulos externos.

4. Mantener vivas las relaciones. La relación con los seres queridos es buena para la salud, estar con los demás y compartir alegrías y tristezas ayuda a reducir las ansiedades y preocupaciones, experimentar emociones positivas y construir relaciones de confianza mutua.

5. Visitar lugares hermosos. La belleza es buena para la mente. Caminar en medio de la naturaleza o admirar una ciudad llena de arte infunde una sensación de profundo bienestar.

6. Descansar. Decir ‘basta’ y detenerse. Comprender cuándo se llegó al límite es útil para no alcanzar niveles de estrés excesivos difíciles de remediar.

7. Hacer deportes. El movimiento pone en marcha la producción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores que, si se liberan en las cantidades adecuadas, producen estados de bienestar.

8. Practicar disciplinas relajantes. La meditación y el yoga son un excelente ejercicio para recuperar la respiración correcta y con ella la armonía interior.

9. Ser positivo. Sonreír y afrontar los días con energía es el primer paso para prepararnos para recibir algo bueno. El mal carácter y el pesimismo son enemigos de la felicidad.

10. No enojarse. En la mayoría de los casos, enojarse es inútil. Sirve para no guardarlo todo dentro, pero no tener los nervios de punta y la rabia injustificada, ya que los efectos de estas reacciones negativas repercuten en uno.

11. Perdonar. Aprender a no guardar rencor es útil para aligerar los pensamientos. Es mejor pasar página y seguir adelante en lugar de pensar en el pasado.

12. Ser agradecido. Tomar conciencia de lo que se tiene y de lo que se hizo hasta ahora en lugar de enfocarte siempre en lo que aún no se logró es fundamental para desarrollar una actitud optimista y agradecida ante la vida.

Fuente: Conbienestar