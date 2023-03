Cómo pagar la tarjeta de crédito en dólares?

Debido a la falta de dólares, el estado ha establecido diferentes medidas para reducir los gastos en moneda extranjera como la aplicación de impuestos

Si bien pagar la tarjeta de crédito en dólares no suele ser lo más común, ya que la mayoría de los argentinos no quiere deshacerse de sus dólares, es una opción que fue ganando un poco más de popularidad por aquellas personas que viajan al exterior y cuentan con los dólares para afrontar sus compras, pero no desean llevar el dinero en efectivo.

¿Cómo pagar el saldo en dólares de mi tarjeta de crédito?

Para pagar el saldo en dólares con tu tarjeta de crédito simplemente deberás informarle al banco o entidad financiera que abonarás tus gastos en dólares en lugar de pesos. En este caso deberás contar con los dólares depositados en tu caja de ahorro o cuenta corriente.

Otra forma de pagar tus gastos en moneda extranjera con dólares es acudir presencialmente y entregar por caja los dólares. Finalmente, si tenés dolares que por ejemplo, adquiriste en la bolsa de valores, deberás transferirlos a tu caja de ahorro o cuenta corriente para que el banco los debite.

¿Cuál es el valor del dólar para pagar la tarjeta?

El tipo de cambio que se paga por las compras con tarjeta de crédito es el tipo de cambio «tarjeta» o «turista» que consta del valor oficial del banco (levemente superior al dólar oficial) y le debés sumar un 30% del Impuesto PAIS y un 45% correspondiente a la percepción del Impuesto a las Ganancias y los Bienes Personales, siempre y cuando no superes los u$s 300 permitidos por mes.

En el caso de realizar gastos mensuales en moneda extranjera menores a u$s 300 no se aplica el 25% de Bienes Personales

En el caso de superar los u$s 300 permitidos, el monto se eleva considerablemente: se debe pagar el valor oficial del banco más el 30% del Impuesto PAIS, un 45% a la percepción del Impuesto a las Ganancias y un 25% de la percepción de Bienes Personales.

Cabe recordar que las percepciones previamente mencionadas pueden tomarse a cuenta de dichos tributos. En el caso de no estar alcanzado por estos, podrás solicitar su devolución a AFIP.

¿Qué pasa si pago en dólares la tarjeta de crédito?

En el caso de pagar en dólares tus gastos en moneda extranjera evitarás abonar los impuestos y percepciones previamente mencionadas. Además, los dólares que hayas gastado no se descontarán del cupo de u$s 200 mensuales del dólar ahorro, en el caso que estés habilitado para adquirir dólares a ese tipo de cambio.

¿Cómo puedo comprar dólares para pagar el resumen de la tarjeta de crédito?

Como mencionamos a lo largo de la presente nota, en el caso que desees pagar con dólares tus gastos realizados en moneda extranjera, deberás contar con ellos de forma previa. Una de las formas legales para adquirir la divisa estadounidense es a través del dólar ahorro.

Debido al cepo cambiario, muy pocas personas pueden acceder al dólar ahorro

Sin embargo, este tipo de cambio presenta grandes restricciones, por lo que los siguientes grupos no pueden acceder a este:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio «MEP»

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del «refuerzo de ingresos»

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Quienes hayan accedido a los subsidios de energía eléctrica y/o al gas natural. Si se desea poder seguir operando, se debe iniciar el proceso de «baja a los subsidios»

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares. Por otra parte, está el dólar bolsa o MEP, el cuál no tiene límites en su cantidad.