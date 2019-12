Cómo ser feliz

26 de diciembre de 2019

Conquistar el pensamiento negativo:

Todos los humanos tienden a reflexionar más sobre las malas experiencias que las positivas. Es una adaptación evolutiva: el aprendizaje en las situaciones peligrosas o dolorosas que hemos enfrentado en la vida (bullying, traumas, traiciones) nos ayuda a evitarlos en el futuro y reaccionar rápidamente en una crisis.

Pero eso significa que tienes que trabajar un poco más para entrenar tu cerebro y controlar los pensamientos negativos. Por tanto:

No trates de detener los pensamientos negativos. Decirte a ti mismo “Tengo que dejar de pensar en esto o aquello”, solo te hace pensarlo más. En cambio, mejor asume tus preocupaciones. Cuando estés en un ciclo negativo, reconócelo. “Me preocupa el dinero”, “Estoy obsesionado con los problemas en el trabajo”, etc.

Trátate como un amigo. Cuando te sientas negativo contigo mismo, pregúntate qué consejo le darías a una amigo en tu misma situación.

Desafía tus pensamientos negativos. El cuestionamiento socrático es el proceso de desafiar y cambiar los pensamientos irracionales. Los estudios demuestran que este método puede reducir los síntomas de depresión. El objetivo es llevar una mentalidad negativa (“Soy un fracaso”) a una más positiva (“He tenido mucho éxito en mi carrera. Este es solo un revés. Puedo aprender de ello y ser mejor «.) Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que puede hacerse para desafiar el pensamiento negativo.

En primer lugar, anote sus pensamientos negativos, como: “Estoy teniendo problemas en el trabajo, y estoy cuestionando mis habilidades”.

Luego, pregúntese: “¿Cuál es la evidencia de este pensamiento?”

“¿Estoy basándome en hechos o sentimientos?”

«¿Podría estar malinterpretando la situación?»

“¿Cómo sería ver la misma situación de manera diferente?

“¿Cómo vería esta situación si le hubiera sucedido a otra persona?”

Resultado final: Los pensamientos negativos los tenemos todos, pero si los reconocemos y tratamos de cambiarlos, estaremos dando un gran paso hacia una vida más feliz.

Respiración controlada

La ciencia está empezando a demostrar que los beneficios de esta antigua práctica son reales. Los estudios han encontrado, por ejemplo, que las prácticas de respiración pueden ayudar a reducir los síntomas asociados con la ansiedad, el insomnio, el trastorno de estrés postraumático, la depresión y el trastorno de déficit de atención. Durante siglos, los yoguis han practicado el control de la respiración para aumentar la concentración y mejorar la vitalidad. Buda, de hecho, abogó por la respiración en la meditación como una forma de iluminación.

Inténtalo.

Reescribe tu historia

Escribir sobre uno mismo y sus experiencias personales puede conducir a cambios en el comportamiento y mejorar la felicidad. (Ya sabemos que la escritura expresiva puede mejorar los trastornos del estado de ánimo y ayudar a reducir los síntomas en pacientes con cáncer, entre otros beneficios para la salud.)

Algunas investigaciones sugieren que la escritura de un diario personal durante 15 minutos al día puede conducir a un aumento en la felicidad general y el bienestar, en parte porque nos permite expresar nuestras emociones, ser conscientes de nuestras circunstancias y resolver conflictos internos.

Todos tenemos una historia personal que da forma a nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Al escribir y editar nuestras propias historias, podemos cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y determinar los obstáculos que se interponen en el camino de nuestro bienestar personal. Aquí hay un ejercicio de escritura:

1. Escribe una breve historia sobre tu lucha. Estoy teniendo problemas de dinero. Me está costando hacer amigos en una ciudad nueva. Nunca voy a encontrar el amor. Estoy peleando con mi cónyuge.

2. Ahora escribe una nueva historia desde el punto de vista de un observador neutral, o con el tipo de aliento que le darías a un amigo.

3. El dinero es un desafío, pero puede tomar medidas para no sufrir estragos financieros.

4. Todos luchan en su primer año en una nueva ciudad. Dale tiempo. Únete a algunos grupos.

5. No te enfoques en encontrar el amor. Concéntrate en conocer gente nueva y divertirse. El resto seguirá.

6. Las parejas discuten. Así es como vería la situación un observador neutral.

Numerosos estudios muestran que escribir y reescribir la historia propia puede alejar la mentalidad negativa y procurar una visión más positiva de la vida.

Mantente activo

Cuando las personas se levantan y se mueven, aunque sea un poco, tienden a ser más felices que cuando están quietas. No se trata de una actividad rigurosa, basta con una caminata suave.

Procurar ser más optimista

El optimismo es en parte genético, en parte aprendido. El optimismo no significa ignorar la realidad de una situación grave. Después de una pérdida de trabajo, por ejemplo, muchas personas pueden sentirse derrotadas y pensar: “Nunca me recuperaré de esto”. Un optimista reconocería el desafío de una manera más esperanzadora, diciendo: “Esto va a ser difícil, pero es una oportunidad para repensar los objetivos de mi vida y encontrar un trabajo que realmente me haga feliz”.

Y pensar pensamientos positivos y rodearte de personas positivas realmente ayuda. El optimismo, como el pesimismo, puede ser infeccioso.

Encuentra tu lugar feliz

Imagina una escalera, con escalones numerados desde cero en la parte inferior hasta 10 en la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la parte inferior de la escalera representa la peor vida posible para usted. ¿En qué escalón de la escalera dirías que estás parado en este momento?

Esta llamada escalera de la felicidad se usa como una forma de medir y comparar la felicidad en todo el mundo. El “Informe de la Felicidad Mundial” clasifica a los países según el bienestar subjetivo y la felicidad de las personas que viven allí y sus respuestas a la pregunta de la escalera. Aquí están los 10 países más felices de la Tierra:

Los países con economías fuertes y calidad de vida, siguen siendo bastante felices, a pesar de que muchos no llegaron a estar entre los 10 principales y podrían mejorar las políticas para hacer que sus ciudadanos sean aún más felices. Estados Unidos (6.892) ocupa el puesto 19. Francia (6.592) ocupa el puesto 24. Japón (5.886) ocupa el puesto 58.

Los lugares menos felices de la Tierra no son sorprendentes. Tienden a ser países que han experimentado guerras, desastres naturales y dificultades: 152. Ruanda (3.334) 153. Tanzania (3.231) 154. Afganistán (3.203) 155. República Centroafricana (3.083) 156. Sudán del Sur (2.853).

Una cosa que hemos aprendido del informe de felicidad es que hay seis variables que explican las diferencias en la felicidad humana entre países:

La investigación está destinada para su uso a nivel de políticas públicas, pero también hay lecciones que aprender a nivel personal. Encuentra un trabajo sostenible y satisfactorio; haz tu mejor esfuerzo para vivir en un lugar feliz; rodéate de apoyo social; Cuida tu salud; sé generoso (en espíritu, tiempo y dinero) para allanar tu propio camino personal hacia la felicidad.

Elegir una comunidad feliz

¿Qué factores hacen de una comunidad un lugar donde la gente es feliz? La Fundación Knight y Gallup entrevistaron a 43,000 personas en 26 comunidades para averiguarlo.

Apertura: las personas son felices cuando viven en una comunidad que es acogedora para todos.

Belleza: Vivir en una comunidad pintoresca o encantadora, con muchos árboles y espacios verdes, hace que las personas sean más felices.

Oportunidades sociales: cuando una comunidad está diseñada para fomentar conexiones sociales (restaurantes, espacios comunitarios, aceras, senderos y otros espacios públicos), las personas son más felices.

La lección es que el lugar donde vives puede tener un profundo efecto en tu felicidad. Si no encajas, si no conoces a tus vecinos, busca un nuevo lugar para vivir (si puedes permitírtelo). Explora nuevos vecindarios, alquila antes de comprar, habla con amigos. La clave, dice Jay Walljasper, autor de “Cómo diseñar nuestro mundo para la felicidad”, es encontrar un lugar donde los vecinos puedan encontrarse espontáneamente. Busca vecindarios con áreas verdes comunes, aceras, parques, festivales callejeros y reuniones comunitarias. Si estás en la ciudad, elige un apartamento con un patio trasero compartido o una calle conocida.

Pasa más tiempo en la naturaleza

Numerosos estudios respaldan la idea de que pasar tiempo en la naturaleza es bueno. Sabemos que caminar por senderos tranquilos y arbolados puede generar mejoras significativas en la salud mental, e incluso cambios físicos en el cerebro. Algunas investigaciones muestran que incluso mirar imágenes de la naturaleza puede mejorar el estado de ánimo.

La luz del sol también hace la diferencia. El trastorno afectivo estacional es real. Los estudios epidemiológicos estiman que su prevalencia en la población adulta varía de 1.4 por ciento (Florida) a 9.7 por ciento (New Hampshire). La exposición a la luz natural, al pasar tiempo al aire libre o vivir en un espacio con luz natural, es buena para el estado de ánimo.

Arregla el desorden

Organizarse es indudablemente bueno tanto para la mente como para el cuerpo.

Dobla las cosas cuidadosamente.

Conserva solo artículos que te hagan verdaderamente feliz.

Tira los papeles, todos ellos.

Pon toda tu ropa en una pila en la cama, luego comienza a desecharla, manteniendo solo las que usas.

Organiza tu armario por color.

Elige una cosa para preservar un recuerdo. El sentimentalismo engendra desorden.

Deja de comprar tantas cosas inservibles.

Gasta dinero en experiencias, no en cosas.

f:Infobae