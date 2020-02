Cómo será la excéntrica fiesta por el primer año de Roma, la hija de Dalma Maradona

2020-02-01

La joven se refirió a la organización del cumpleaños de su hijita: «¡No me vengan con festejos chiquitos!». El marido de Dalma Maradona, Andres Cardarelli, mantiene un bajísimo perfil. Por eso, quiere que el primer cumple de Roma, la hija que tiene con la actriz, sea algo modesto y entre los más íntimos. Sin embargo, la hija de «El Diez» no comparte para nada la idea de su pareja y quiere tirar la casa por la ventana. Divertida, les contó a sus seguidores cómo se prepara para el primer año de su hija. «Estamos organizando el cumple de Roma. Mi marido quería algo tranqui. Adiviná si se nos fue todo de las manos y bajamos a la fiesta en globo como Vicky Xipolitakis…», expresó a través de las historias de Instagram.

Y siguió: «La temática no la tengo todavía. En realidad, me gustaba ‘animalitos del bosque’, pero está medio quemado, ¿verdad?».

Además, Dalma recordó cómo fue su bautismo y aclaró que el cumple de su hija no será menos. «Aparte, mi amor, quiero recordarles que entré arriba de la torta, ¡un bebesit encastrado en la torta! Así que no me vengan con festejos chiquitos».

Antes de cerrar, le habló directamente a su marido y buscó complicidad entre los usuarios de la red social. «Mis seguidores me dicen que tenemos que festejar la vida y yo pienso igual, hay que celebrar que tenemos una hija hermosa y que formamos la mejor familia del Universo. Con esto lo maté y me autoriza llega a la fiesta en… Proponer solo delirios», concluyó, eufórica. Agrupadores: dalma maradona