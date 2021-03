Cómo son los túneles que propone Elon Musk para aliviar el tráfico en Miami

Conocido como The Loop, el sistema es capaz de transportar a más de 700 personas por minuto en automóviles Tesla que pueden circular a 250 kilómetros por hora

El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que se analizará seriamente la posibilidad de encargar un sistema de túneles para transportar a personas en vehículos Tesla con la tecnología de The Boring Company, la empresa de infraestructuras y excavaciones creada en 2016 por Elon Musk.

Suárez habló en conferencia de prensa tras la visita que realizara a Las Vegas con el fin de conocer el sistema de túneles que está llevando a cabo en el centro de esa ciudad. Allí, The Boring Company construye dos túneles gemelos de 1,4 kilómetros en un circuito debajo del Centro de Convenciones. Los autos Tesla transportarán pasajeros a través de ellos.

«Un proyecto similar es viable en Miami y puede ayudar a aliviar la congestión de tráfico de la ciudad. Los fondos no son un problema, The Boring Company ya anunció su vocación de financiar la obra con capitales propios«, resaltó el alcalde.

En una primera etapa, se apunta a conectar el norte y el sur de la ciudad, desde la zona de Brickell hacia el centro, para seguir luego más al norte, en un trayecto de 12,8 kilómetros.

«Nuestro objetivo es transportar a personas de una manera eficiente y barata en vehículos autónomos Tesla que circulan a alta velocidad por túneles de 3,6 metros de diámetro, los que solo se detendrán en las estaciones del sistema», remarcó Suárez.

Inaugurado en agosto de 2014, con un costo de u$s 1.000 millones, la alcaidía de Miami construyó un túnel para unir el puerto de Miami con la ciudad. Las nuevas tecnologías aportadas por The Boring Company reducirán ese gasto en un 90%. El cálculo inicial se refiere a u$s 10 millones cada 1,6 kilómetros.

Conocido como The Loop, el sistema es capaz de transportar a más de 4.000 personas por hora en una serie de automóviles eléctricos Tesla que circulan a una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora.

Otra ciudad que también estudia la adopción del sistema es la vecina Fort Lauderdale, situada a unos 40 kilómetros de Miami. En este caso sería para unir el centro con la playa.

The Boring Company tiene entre manos cuatro proyectos de túneles, en Hawthorne, Las Vegas, Los Ángeles y en la costa este, entre Washington DC y Nueva York, este último aún en fase de propuesta.

Musk dijo en su cuenta de Twitter que los vehículos y camiones atascados en el tráfico generan «megatoneladas» de gases tóxicos, pero que su empresa estaría interesada en construir túneles en Miami para ayudar a resolver ese problema y «serían un ejemplo para el mundo».

Por su parte, el alcalde Francis Suárez dejó claro que «Musk no está buscando ganar dinero. Ya tiene u$s 188.000 millones y es la persona más rica del mundo. Él quiere crear soluciones que aumenten la calidad de vida de las personas. Cuando uno llega a ese nivel, lo importante no es hacer un túnel más o menos. Ese no es su enfoque. Musk, que es una persona bastante joven, es un visionario que busca implementar tecnologías capaces de mejorar nuestra calidad de vida».