«Cómprame un brishito»: el furor por los piercings en los dientes y su impacto en la salud

Los famosos vuelven a imponer el uso de diamantes y oro en la boca. Su historia se remonta al siglo IX a. C. Cuáles son los más pedidos.

Lali se baja de un auto. Como cortinas, sus lentes están cubiertos por hileras de cristales de fantasía. Refulgente el vestido, las medias, el maquillaje. Otra escena: alhajas en el cuello, la cabeza, las cejas, las manos… y los dientes. Es el video de la canción «Cómprame un brishito», que superó las dos millones de reproducciones en YouTube y refleja (literalmente) una de las modas más populares entre los jóvenes.

Los orígenes tempranos de este tipo de joyería se remontan a los mayas (o incluso antes). Las élites de esta cultura se realizaban orificios en los dientes y los rellenaban con piedras semipreciosas.

Con cambios, el uso del «bling» bucal como símbolo de estatus viajó hasta el siglo XX. En la década del ’80 fue introducida de la mano del diseñador Eddie Plein y raperos estadounidenses, como Flavor Flav. Los 2000 fueron testigos de un nuevo boom de la tendencia, adoptada por famosos como Nelly y Lil Jon.

Las clases dominantes mayas utilizaban la joyería dental como un símbolo de estatus.

Vuelve, todo vuelve. Hoy, muchas celebridades de diferentes latitudes también los llevan e inspiran a sus seguidores. Por ejemplo, Cazzu, J Balvin o Nicki Nicole. La argentina tiene una canción donde los grillz (o fundas dentales) son protagonistas.

De los taladros de arco de mayas en el siglo IX a. C., a los pegamentos modernos: la técnica ha avanzado muchísimo, al igual que el significado y el público de estos accesorios tan particulares. Clarín habló con referentes de la industria, consumidores y un especialista en odontología para desentrañar el fenómeno.

Parrillas argentinas

Primero, las definiciones. Los grills o grillz —inglés para «parrillas»— son fundas, que se pueden poner y sacar (como las placas de descanso o los alineadores). Los strass, también llamados «piercings dentales», constituyen apliques de diferentes materiales que se adhieren a las piezas dentales.

Eddie Plein es el precursor de los grillz modernos. Hace décadas, creó su famosa funda de oro para los dientes. Foto Instagram @therealeddiegold.

Grillz Baires es el epicentro de este rubro estético y cultural en el país. Su dueño, Rodrigo Curtto, cuenta que el proyecto surgió a fines de 2018, cuando vio lo que ocurría en Europa y Estados Unidos. En Argentina, el nicho estaba vacante. Unos años más tarde, la firma es elegida por influencers y celebridades, locales o extranjeras. Sobre todo, del mundo de la música urbana. Es el caso de Ca7riel, Paco Amoroso y Zaramay, quienes expanden y popularizan el negocio.

¿Cómo es el proceso de creación? Grillz Baires no tiene un local a la calle, sino que atienden de forma personalizada. «Los grillz se hacen especialmente para cada cliente. Se debe tomar un molde, luego se fabrica, dependiendo de los materiales y diseños elegidos», responde Curtto. Sus consumidores tienen, mayoritariamente, entre 18 y 30 años.

Ca7riel, referente de la música urbana, elige las fundas y ha pasado por el estudio de Grillz Baires. Crédito: Instagram @ca7riel.

Hay odontólogos involucrados en la moldería y las entregas. El producto final tarda entre dos y cuatro semanas. Se recomienda a los clientes la consulta previa con un dentista de confianza. Personas con caries, sarro y gingivitis sin tratamiento no son candidatas para este tipo de ornamento.

Los precios varían: arrancan desde $ 6.000 por diente. Hay variantes de oro 18 k —en color amarillo, blanco o rosa— y otras más económicas. También pueden incluir circonitas, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas. Realizan envíos a distancia, en compras de grillz para seis o más dientes.

Una de las opciones de «parrillas» ofrecidas por Grillz Baires. Se pueden comprar por diente o para toda la boca.

«Trabajamos con metales utilizados en odontología y mecánica dental, por lo que no hacen daño a la salud bucal. Se requiere una buena higiene antes y después de colocarlos, como sucede con una prótesis dental», cierra el precursor de los grillz en Argentina.

Piercings sin agujas

«El año pasado me puse un strass rojo, tipo rubí. Se lo vi a una piba en la fiesta Bresh y me re gustó. Me pasó el contacto de una dentista que los coloca. Nunca tuve problemas para comer, ni nada. Después me lo saqué porque me cansé, pero volvería a usarlo», cuenta Oriana, de 24 años.

Tatuaje y strass en la boca. Cada vez son más los chicos y chicas que «decoran» sus dientes. Foto Instagram @blingbaires.

Ariel, de la misma edad, también optó por decorar su boca. Se ríe: «Vestí un poco el piano». También tiene un séptum en la nariz. «Es una expresión artística, como un tatuaje o inclusive la ropa que uno elige todos los días, ¿no? Son momentos, ahora me gusta cómo quedan. Sé que están de moda, pero no me los puse por nadie en particular», reflexiona.

Los adornos se comercializan en MercadoLibre, a razón de $ 1.500 por cuatro unidades. En ciertos casos, los vendedores dan recomendaciones acerca del pegamento. Puede resultar peligroso. Lo más importante es la colocación por parte de un experto.

El costo de las «boquitas pintadas»

En Bling Baires se dedican a los «piercings dentales» desde 2021. Se los piden gente de todas las edades, de 16 a 70 años. «Por acá pasaron artistas, médicos, jueces, bomberos… incluso políticos», comentan. Arrancaron a domicilio, como respuesta a la «movida» de afuera. Ahora cuentan con agenda llena y un estudio propio, visitado por famosos. Saben la importancia de los «marcadores de tendencia»: el diseño de mariposa, como el de Rosalía, es de los más solicitados.

El valor, otra vez, depende de la cantidad de cristales y el material. Aclaran: «Las piedras naturales, como ópalos o turquesas, están $ 7.500. Los de plata, $ 7.500. Y, los de oro, $ 20.000. Los diseños elaborados tienen descuentos de hasta el 50%. Nos encanta hacer trabajos que incluyan muchos cristales y color, así que hacemos un buen precio cada vez que vienen con una idea copada«.

Algunos se animan a osados diseños. Como este, de la mano de Bling Baires, que combina distintos tipos de pedrería y colores. Foto Instagram @blingbaires.

«En el estudio tenemos productos importados, aptos y aprobados. Todos los elementos que utilizamos se descartan después de cada cliente», afirman desde Bling Baires. Hacen especial énfasis en la limpieza y en las medidas de seguridad. Advierten que si no hay una correcta higiene, los cristales son capaces de retener partículas de alimentos y generar enfermedades.

«Hay que prestar atención a la aplicación. Si se hace de manera incorrecta, hay peligro de dañar el esmalte. Siempre que el procedimiento sea correcto, no debería de haber ningún problema», reflexionan. En los últimos meses, han constatado que personas sin trayectoria están ofreciendo cursos.

Y cierran: «El proceso de aplicación es similar al de los brackets, no se perfora. Por eso, puede involucrar o no a odontólogos. La remoción, en cambio, sí tiene que hacerla un profesional de la salud, con el objetivo de no dañar el diente. Hemos hablado con varios dentistas de acá y de países limítrofes que quieren unificar proyectos. Nunca tuvimos problemas. En general, les gusta mucho lo que hacemos. Aunque también hay quienes lo cuestionan o están en contra».

Entre los que ponen reparos frente a ciertas prácticas, se encuentra Pablo Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Odontología y titular de la cátedra de Endodoncia. Respecto a las fundas, advierte que son elementos colocados sobre tejido duro; y que, «sin control y sin la adaptación correcta hecha por un odontólogo, terminan siendo un factor retentivo de placa bacteriana«. Inflamación gingival y caries, dos resultados posibles.

A su vez, Rodríguez cuestiona los aros intrabucales, en la lengua o los labios. «Tienen un origen antiquísimo, ligado al estatus y a cuestiones religiosas. Ahora se convirtieron en una moda. Pero generalmente no se consideran las laceraciones, lastimaduras o el desgaste que generan en el tejido duro y blando», explica.

«El strass, en definitiva, es lo menos malo. Muchos profesionales lo colocan. Con un buen cepillado y una profunda inspección previa, no desgasta el esmalte. Sin dudas, debe estar involucrado un odontólogo, porque sabe de adhesión. Adherir al tejido dentario es harto complejo. Hace setenta años estamos trabajando sobre el tema y todavía no nos ponemos de acuerdo entre los estudiosos», amplía. Él no realiza apliques, pero respeta a los colegas que sí.

Nicki Nicole y Alemán comparten la canción «Grillz». Las fundas de dientes, surgidas hace varias décadas, vuelven a ser el símbolo de una generación.

«Sabemos que esto es for real. Quiero que combinemos los grillz. Que juntos la pasemos bien chill. Que no nos olvidemos de sentir», canta Nicki Nicole. Los centennials —aunque no solo ellos— de distintas clases sociales, transformaron la decoración de la boca en algo más que una costumbre pasajera. La entienden como un consumo de época (nada barato); una declaración de estilo con raíces en el arte callejero.

MG