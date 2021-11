Compró Shiba Inu, se hizo millonario y renunció a su trabajo

Un trabajador de Inglaterra invirtió los ahorros de toda su vida en Shiba Inu, una criptomoneda que lleva la cara de un perro de dicha raza, y se convirtió en millonario.

En Inglaterra, un trabajador de supermercado de 35 llamado «Rob» destinó US$ 8.000 a Shiba Inu, una criptomoneda que, al igual que Doge, tiene como mascota un perro, y se convirtió en millonario.

En declaraciones públicas, Rob dijo que invirtió todos sus ahorros en la criptomoneda a finales del año pasado, cuando recién había hecho su primera aparición pública en el mercado.

Precisamente, Shiba Inu cotiza desde el 1 de agosto del año y su precio en ese entonces era de US$ 0.000000001.

En esta línea, el activo comenzó a dar rendimientos positivos a sus inversores desde enero y hoy, el precio de la criptomoneda, según datos de CoinMarketCap, es de US$ 0.00005721.

En octubre la criptomoneda Shiba Inu acumuló una ganancia del 600% y en lo que va desde su fecha de creación la cifra asciende a 5,799,999,900%.

¿Cuánto ganó Rob si invirtió US$ 8.000? Según calcularon, Rob tiene un patrimonio de más de US$ 1.500.000 gracias a su inversión temprana de US$ 8.000 en Shiba Inu.

«Vengo de un entorno bastante pobre. Nunca podría haber fantaseado con tener tanto dinero. Nunca venderé toda mi inversión porque creo firmemente que Shiba llegará a nuevos máximos históricos», sostuvo Rob, quien retiró US$ 500.000 de la ganancia total para vivir cómodamente.

¿Qué es Shiba Inu?

Shiba Inu

En un principio, la criptomoneda Shiba Inu era anónima en agosto de 2020 y cotizaba bajo el seudónimo «Ryoshi».

Por las redes sociales, Shiba Inu ganó popularidad y su valor fue creciendo gracias a que figuras como Vitalik Buterin, el creador de Ethereum; y Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, hablaran de ella a través de sus cuentas de Twitter.

Shiba Inu es una criptomoneda que está basada en Ethereum, la red de contratos inteligentes, y lleva el algoritmo de minería Scrypt de Dogecoin. Esto quiere decir que los mineros Crypt son los encargados de crear los bloques para generar las transacciones de Shiba Inu y obtienen una recompensa por el esfuerzo realizado.

Por otro lado, el activo digital comparte «familia» con otras criptomonedas de perros como Dogecoin, Baby Dogecoin, Jindo Inu, Alaska Inu y Alaskan Malamute Token.

Perro de la raza Shiba Inu

Según el sitio oficial oficial del proyecto de la criptomoneda, Shib es el perro que «asesina» a Dogecoin y su objetivo como activo es «fomentar el movimiento artístico» de artistas de perros.

Por último, los creadores de Shiba Inu fundaron una asociación de rescate de perros reales de esta raza llamada «Asociación de Rescate Shiba Inu».

f: Cronista