Comunicado de UPS Afip, por la disolución del organismo

Comunicado del 24 de octubre de 2024

Guillermo Tabellione Secretario Salta

– 24/10/2024

Desde el día lunes cuando el vocero presidencial anunció con inmensa alegría la disolución de la AFIP hemos visto una repartición hundida en el caos y la desesperación.

Enseguida entendimos el camino a seguir. Primero visibilizar la verdad usando los medios de comunicación de todo el país y así revertir la indignación popular que a base de mentiras se sembró sobre los trabajadores de la AFIP. En ese sentido salimos en más de 70 notas periodísticas, entrevistas personales en radio, tv, gráfica, redes, y todos los rebotes de éstas y seguiremos haciéndolo.

Junto a ello pusimos a trabajar a nuestro equipo de abogados de primera línea en diseñar las estrategias y acciones jurídicas que llevaremos a cabo en cuanto la medida se publique en el Boletín Oficial.

Por otro lado estamos desplegando todo nuestro capital político haciendo comprender a dirigentes y funcionarios de todas las orientaciones, de la inconveniencia para todos de atacar a la organización que asegura los ingresos fiscales y hoy sostiene el tan mentado equilibrio fiscal; haciendo especial énfasis en los gobernadores de todas las provincias a los que se los ha intentado seducir con los beneficios de destrozar a la AFIP respecto de la distribución de coparticipación.

Tenemos trazadas ya la estrategia, la táctica y las operaciones de las batallas sindicales que daremos en caso de ser necesarias, pero de manera de actuar inteligentemente y sin exponer a nuestros funcionarios. No estamos de acuerdo con usar a los trabajadores de escudo y choque en la acción sindical habiendo muchas más y mejores herramientas desde la inteligencia que nos caracteriza a todos en AFIP para desplegar.

Consideramos que los dirigentes sindicales estamos para ponernos al frente de las batallas por dar, intentando siempre no provocarlas anticipadamente, y no usando a la gente como escudos de las luchas a desplegar. No nos hace falta empezar poniendo una murga que haga ruido pues a nosotros nos sobran las palabras y los argumentos, y la Ley está de nuestro lado.

Consideramos que el Poder Ejecutivo está tomando nota de que lo anunciado no es el camino correcto, que ha sido engañado con informaciones falsas para inducirlo a cometer errores de los que sin duda habrá quienes se beneficien, pero ese no será el pueblo Argentino. Está comprendiendo que no podrá desarrollar persecuciones políticas en el brazo de control y recaudación del Estado porque no sólo no puede hacerlo sino que no lo vamos a permitir, ni permitiremos la vulneración de nuestros ingresos ni dejaremos que corrompan los derechos de ningún trabajador de nuestra amada institución.

Queremos llevar a los corazones de todos nuestros compañeros una palabra de serenidad porque estamos trabajando fuertemente en todo esto, pero también pedirles el más contundente apoyo y compromiso, porque en momentos extraordianarios las especulaciones vagas sólo alientan las ilusiones de lograr el daño que se proponen llevar a cabo quienes celebran la destrucción de nuestra amada institución.

CP. Mariana de Alva

Secretaria General Seccional

Buenos Aires

UPSAFIP Dr. Julio Enrique Estévez (h)

Secretario General Nacional

UPSAFIP

NO DUDES MAS, SUMATE A UPSAFIP Y SI NO PODÉS HACERLO POR GRUPO O ÁREA CONTACTATE IGUAL. TODOS ESTAMOS JUNTOS EN ESTA GESTA.