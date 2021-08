Con criticas a la oposición como eje discursivo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner participaron de un nuevo acto de campaña

Sin hacer mención al escándalo de Olivos, las principales figuras del Frente de Todos se mostraron juntas en La Plata

En un intento de solidificar la unidad resquebrajada, las principales figuras del Frente de Todos participaron de un acto de campaña en el Estadio Único de La Plata de cara a las elecciones legislativas. Del mismo participaron el presidente, Alberto Fernández, la vicepresidente, Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, el jefe de banca del partido en Diputados, Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Se trata del segundo día consecutivo en el que las figuras kirchneristas participan de un acto en el que el discurso de todos los participantes estuvo guiado por las criticas a Mauricio Macri, la pandemia y el pedido de apoyo de cara a unas elecciones a las que consideran trascendentales.

“Hubo cuarentena porque hubo pandemia. Fue lo único que teníamos a mano cuando no existían las vacunas. Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Cuando un gobierno se compromete con el bienestar de su pueblo es posible revertir las más grandes crisis y emerger. A esto lo hicimos a partir de 2003″, señaló Cristina Kirchner, desde el escenario. Y agregó, con melancolía: “Pudimos volver porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido, de aquellos años felices. Por eso estamos acá. Volveremos después de esta pandemia a construir esa argentina que nos merecemos”.

Por su parte, Alberto Fernández, hizo más hincapié en la gestión de Mauricio Macri para resaltar los logros alcanzados en la suya: “Cada vez que estoy en el gobierno me toca levantar el default que otro dejó. Default que dejaron los que ahora dicen que a Macri solo se lo cruzaron alguna vez”, dijo.

“Quiero pedirles que cuando empecemos la campaña, no vayamos con dudas. La pandemia fue un gran obstáculo para poder hacer las cosas a la velocidad que queríamos hacerla. Pero no se olviden todo lo que hicimos. Fue inmenso la cantidad de medidas y acciones que tomamos”, sentenció Alberto Fernández.

A su vez sobre Macri sostuvo: “es un presidente que armó una mesa judicial que persiguió opositores; un presidente que nombró jueces de la Corte por decreto, contiene un gobierno que por decreto borró centenares de leyes, contiene un gobierno que nos endeudó en 45.000 millones con el fondo”.

Continuó: “La economía se frenó como se frenó en el mundo. Alguien me recomendaba ‘dejá que se contagien todos pero no cierren la economía’. Así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Como ya dije: la economía se recupera, las vidas que se pierden no“.

“Cuando llegamos, el 70% de la obra pública estaba parada. Habían hecho un maravilloso negocio los paladines de la ética”. Según Fernández, su gobierno debió desactivar muchos proyectos. “La obra costaba un tercio de lo que costaba cuando lo hacían por su mecanismo. Así nos robaban, ladrones de guante blanco”, afirmó el Presidente.

En esta sintonía se había expresado minutos antes Máximo Kirchner: “La gente tiene muy fresco cuáles son los dos modelos” y remató: “Nosotros nunca pensamos que había Macri para ocho años o Vidal para ocho años, siempre trabajamos para que solo fueran cuatro”.

Sergio Massa fue más incisivo aún al manifestar: “Nos dejaron un perno de 53 mil millones de dólares“, cuestionó, en referencia a la deuda con el Fondo.

“Cuando ellos (por el macrismo) tuvieron que elegir, entre la gente y las tarifas para las empresas, eligieron las tarifas. Cuando tuvieron que elegir entre las obras para la gente o la deuda para financiar la fuga de capitales, eligieron la fuga. Cuando tuvieron que elegir un Estado fuerte con capacidad de inversión o un Estado facilitando negocios para los amigos, eligieron el Estado que les facilitaba los negocios a los amigos de la vida. Y eso es lo que tienen que elegir los argentinos”, apuntó.