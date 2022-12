Con el “dólar soja”,el agro ya liquidó US$3654millones y superó por más de 20%el objetivo del Gobierno

No obstante, analistas privados sostienen que el Banco Central pudo captar apenas la mitad del monto ingresado. La oleaginosa cerró la semana en $96.000 por tonelada, con una baja semanal del 4%.

Desde que se implementó el “dólar soja” a $230, el 28 de noviembre, hasta este viernes 23 de diciembre, el complejo cerealero-oleaginoso liquidó unos US$3654 millones. Es decir, un 21,8% por encima del objetivo de US$3000 millones que se puso el Gobierno. Aunque, de ese total, las exportaciones de soja aportaron unos US$2400 millones, con 5 millones de toneladas comercializadas, según informaron desde la Cámara Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, destacó que de esta manera se superó la meta de los US$3000 millones de ingresos del complejo cerealero-oleaginoso que se había puesto el Gobierno cuando lanzó la segunda edición de este tipo de cambio especial, un 40% superior, y que regirá hasta el próximo viernes 30 de diciembre inclusive.

“Si bien el mes ha tenido menos días laborables, el mercado de soja ha reaccionado y demuestra nuevamente que si le dan condiciones, de tipo de cambio o de baja de retenciones, puede reaccionar y transformarse en uno de los motores de la economía argentina”, afirmó Idígoras.

El presidente de CIARA-CEC reiteró que “esta medida temporal muestra a toda la política argentina que se debe trabajar en la reducción de la alta carga tributaria en forma permanente para la cadena de soja, así como en la unificación del tipo de cambio”.

Cierre del mercado local de este viernes 23 de diciembre. (Fuente: Zeni)

Advierten que el Banco Central solo pudo captar la mitad de lo liquidado por el agro

Pese a estos buenos números, la consultora Ecolatina indicó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró captar apenas un 30% del total liquidado durante la última semana. Mientras que, desde el inicio del dólar soja 2, el BCRA adquirió un 51% del total, “bien por debajo” del 65% de la primera edición, según indicó el reporte.

“El régimen de ventas del complejo sojero no condujo a mayores compras netas por parte del BCRA. En la semana, la autoridad monetaria adquirió US$177 millones (US$ 900 millones en el mes), la mitad de los US$ 362 millones adquiridos la semana pasada. Captó una parte significativamente menor de lo liquidado por el PIE II: sólo el 31% contra el 77% de la última semana”, consignó.

Al respecto, la consultora explicó que esta dinámica permite entrever que hubo una mayor demanda privada de dólares oficiales al BCRA, que pasaron de poco más de US$ 110 millones la semana pasada a casi US$ 400 millones en la actual.

La soja bajó 4% en Rosario durante esta semana

Sobre lo sucedido este viernes en el mercado local, el responsable de Research de la corredora Zeni, Eugenio Irazuegui, dijo que las ofertas de compras de las fábricas ajustaron a la baja, a niveles de $96.000 por tonelada en el segmento disponible con entrega en los puertos del Gran Rosario, lo que representa una merma del 4% respecto al cierre de $100.000 por tonelada que hubo el pasado viernes 16 de diciembre.

Mientras que, en el Matba-Rofex, las posiciones con entrega inmediata quedaron en los $97.000 por tonelada, con apenas 4 contratos operados. “La actividad se mostró relativamente acotada en la plaza local, con precios a la baja en el mercado de soja”, analizó.

Cómo fue la rueda en Chicago

En Chicago, los principales granos experimentaron este viernes una rueda positiva. En el contrato con entrega a marzo, la soja repuntó US$5,05 y cerró a US$545,46 por tonelada, el trigo tuvo una variación de US$4,50 y se valuó en US$285,13 y el maíz ganó US$2,17 y cotizó a US$262,29.

Al respecto, Irazuegui señaló que, con la recuperación de esta jornada, los precios de la soja retornaron a los niveles negociados el pasado miércoles 21 de diciembre.

Cierre del mercado de Chicago de este viernes 23 de diciembre. (Fuente: Zeni)

“Reaparecieron operaciones de la exportación estadounidense, luego de la marcada desaceleración reflejada por el registro semanal conocido este jueves. En esta oportunidad, se reportaron ventas por unas 124.000 toneladas para embarcarse durante la presente campaña, aunque aún sin declararse el destino de los cargamentos”, describió.

Asimismo, comentó que otro de los puntos conocidos en el mercado hace referencia al nivel de existencias de harina de soja en China, al culminar este año.

“Los stocks han ido decayendo en los últimos meses, dando la pauta de que la nación asiática deberá incrementar sus importaciones de poroto en los meses siguientes. Normalmente, en la primera parte del año, el mayor volumen adquirido es de procedencia brasileña y es destinado a la industria de crushing”, concluyó.