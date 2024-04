Con la compra de los aviones de combate a Dinamarca, Argentina recupera su capacidad de disuasión

Nota extraída de TN por Carlos Pagni

El tema de la Defensa puede ser motivo de controversia, de debate. Está relacionado con el gasto público, en el fondo. Es un asunto técnico que, muchas veces, para entenderlo bien, hay que estudiarlo.

A veces, cosas que se piensan que no van a pasar, pasan. Ejemplo: en determinado momento, Venezuela descubre que, en Guyana, una zona de disputa, hay petróleo. ¿Y qué hace? Intenta avanzar sobre ese territorio. Intenta atacar sobre Guyana, y no lo hace. ¿Por qué no? Porque Brasil mueve una brigada y la pone en la frontera. ¿Qué logra Brasil con esa brigada? Disuadir, evitar la guerra, no provocarla.

Cuando un mandatario piensa la defensa de un país, la capacidad para evitar guerras, no tanto para enfrentarlas, piensa en su capacidad de disuasión. La Argentina, desde hace tiempo, posiblemente desde fines del año 2014, 2015, ha perdido casi en absoluto su capacidad de disuasión. ¿Por qué? Porque carece de aviones supersónicos, aviones caza, aviones de guerra.

Ahora, por una gestión que se inició durante el gobierno de Alberto Fernández, estamos comprando 24 aviones F-16. Son aviones de guerra, supersónicos, que cumplen con dos misiones hoy en la Argentina. La primera es recuperar la capacidad de disuadir. La segunda es que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina puedan entrenarse para volar este tipo de aviones.

Los pilotos de guerra en la Argentina hoy serían, para tener una idea, la tercera generación después de los de Malvinas, Que fueron pilotos que llamaron la atención en el mundo.

Esta tercera generación jamás voló aviones de guerra. No está entrenada. Y así es como se van perdiendo capacidades. Por eso, muchos defienden esta compra, que supone US$600 millones en un momento en que el mismo Gobierno dice “no hay plata”. Son US$300 millones para comprarlos y US$300 millones para equiparlos.

Detrás de la historia de equipamiento, hay otra historia que convive con esta: el lineamiento internacional. En la Argentina, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea fueron, secretamente y en los últimos siete años, el campo de batalla de dos potencias, China y Estados Unidos.

¿Quién le vende los aviones a la Argentina? Durante mucho tiempo, para simpatía, probablemente, del exministro de Defensa Jorge Taiana, China ofrecía unos aviones chinos de fabricación pakistaní. Y eso encendía una alarma en el sistema internacional de seguridad. Porque una cosa es venderle cosas a China, comprarle cosas a China, insumos, inversiones para infraestructura, y otra cosa es hacer con China negocios de defensa. Ya eso nos pone en un lugar de un mapa que se va recalentando como si fuera una nueva Guerra Fría.

Finalmente, en alguna medida, el gobierno de Alberto Fernández ya estaba inclinado para esta posición, y el de Milley, abiertamente, orientado en favor de los Estados Unidos. Se los compramos al país norteamericano, que además hace una especie de rebaja y de financiación para que los podamos adquirir.

El papa Francisco, desde la década del 70, suele regalar un libro, muy de la cabeza del papa, de un estratega. El autor es Basil Liddell Hart, el máximo ideólogo de la estrategia militar de los británicos durante todo el siglo XX. El libro se llama La estrategia de la aproximación indirecta. ¿Su tesis central, cuál es?: ¿Querés evitar la guerra? Mostrá tu capacidad de combate y que el otro desista de atacarte. Para eso están estos aviones.