Con la mirada puesta en Diputados, los dólares libres se mueven con cautela: ¿qué advierten los especialistas?

Arranca el debate en la Cámara Baja que será definitorio para el oficialismo.

En la última rueda de enero, el dólar blue se vende este miércoles a $1.215, en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.269 y el MEP se ofrece en $1.208. La Cámara de Diputados inicia hoy el tratamiento en el recinto del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», impulsado por el Gobierno nacional, tras asegurarse el quórum para poder realizar una sesión especial y obtener una votación favorable en general de la iniciativa.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, acordó anoche con los jefes de bloques el cronograma de esta sesión que comenzará a las 10 y se prevé demandará (al menos) 35 horas, por lo que a lo largo de la jornada se definirá la realización de un cuarto intermedio, que podría producirse tras la aprobación en general del proyecto, según indicaron fuentes parlamentarias.

Hasta ahora, el oficialismo tiene asegurados más 140 votos en general, y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos. Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Fuentes de mercado consultadas por iProfesional advirtieron por el impacto negativo que tendrán los dólares libres «una derrota del oficialismo en Diputados, porque representa darle o no gobernabilidad a Milei». Por otro lado, advirtieron que si bien la brecha cambiaria marcó un techo en el 60%, con tasas de interés negativas, y una inflación que sigue erosionando la mejora de competitividad que trajo la devaluación, la plaza cambiaria puede sufrir «nuevos sacudones».

¿Se puede disparar la brecha?

De acuerdo con el bróker Portfolio Personal Inversiones, si bien el gobierno fue muy exitoso inicialmente al lograr que, tras el salto discreto de 118% del dólar oficial, el CCL baje de $1.050 a $930 a finales de diciembre y la brecha se desplome de 150/190% a 15%, la baja de la tasa de interés del 18 de diciembre contribuyó a desandar buena parte de ese camino en el último mes.

«Con instrumentos en pesos de corto plazo que apenas cubren un tercio de la inflación y que, en consecuencia, la única alternativa viable sea extender significativamente duration para jugar el carry, no es tan obvio el posicionamiento de los inversores. En otras palabras, la estabilidad del peso no está garantizada y la brecha podría escaparse del 60%. En el diseño del esquema cambiario el gobierno estableció el 60% como spread tolerable (dólar tarjeta)», precisaron.

Desde PPI señalaron que no ignoran que la estrategia del equipo económico no es estabilizar en un primer momento, sino reducir saldos reales. En este sentido, señalaron que la baja redundó en tasas de interés reales súper negativas -que se ubican entre -70% y -80% TEA- era esperable que el gobierno aproveche el cepo cambiario para ejercer la represión financiera. Sin embargo, alertaron que si la desproporción no posterga demasiado la desaceleración de la nominalidad, ya que como respuesta a la licuación buscada, el mercado incrementó marcadamente su preferencia por liquidez.

«A nuestro entender, el crawling peg en 2% mensual no es tal ancla, al ser considerado insostenible por los agentes económicos, ya que no se cuenta con reservas para defender la apreciación resultante. Dada la alta nominalidad de los próximos meses y la casi nula devaluación, el peso se está apreciando velozmente, borrando la mejora del tipo de cambio real conseguida tras la devaluación. El dólar oficial ya recortó 24% real desde el pico de $1.079 de hoy alcanzado tras la devaluación a $822. Si el BCRA mantiene el crawling peg al 2% mensual, como ratificó en su informe de principio de año, para fines de abril el tipo de cambio real se ubicaría apenas 5% por encima del nivel pre-devaluación», anticiparon.

Por esta razón, desde la sociedad de bolsa estimaron que para contrarrestar esta marcada apreciación sobrevendrá una fuerte aceleración del ritmo de devaluación e incluso, en el extremo, otro salto discreto si la brecha cambiaria se escapa de 60%.

Buena licitación del Palacio de Hacienda

El Ministerio de Economía colocó el martes dos bonos en pesos, a cupón cero y ajustados por la variación de precios, con los que obtuvo $ 1,3 billones que serán destinados a recomprar deuda que está en poder del Banco Central. Tras el cierre de la colocación, el ministro de Economía, Luis Caputo, -a través de su cuenta en la red social X- destacó la «gran licitación del Tesoro para recomprar deuda del BCRA y extendiendo duración».

El interés inversor quedó reflejado en las 450 ofertas recibidas por $ 2,3 billones de valor nominal, de las cuales se aceptaron $1,2 billones, lo que representó un valor efectivo de $1,3 billones. El grueso de lo adjudicado, $1,2 billones fue para el Bono con ajuste por CER (inflación) con vencimiento previsto para el 30 de junio de 2026, que tuvo un precio de corte de $1.050. En tanto, el segundo, de similares características, pero pagadero el 30 de junio del 2027, sumó ofertas por $150.897 millones, con un precio de corte de $ 1.035.

La colocación del tercer bono previsto para la jornada, que también ajusta por inflación y con vencimiento previsto para el 30 de junio de 2028, fue declarado «desierto». El viernes, cuando la cartera que conduce Luis Caputo, hizo el llamado a licitación por estos títulos, el funcionario dijo que «el equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal».

«En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central», explicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1215 para la venta y a $1195 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.269 y el MEP se ofrece en $1.208.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista se vende hoy a $845 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue a $825,70.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.352.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: