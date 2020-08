Con Lavagna como aliado, el Frente de Todos convocaría a una sesión en Diputados

Mientras que el Interbloque Federal dará quorum, desde Juntos por el Cambio analizan bloquear el recinto o judicializar la convocatoria si no se consensúan los temas con su bloque. Desde que Alberto Fernández impulsó el proyecto de ley de, los diputados deacordaron que, por lo que decidieron no renovar el acuerdo para sesionar a través de las “sesiones mixtas”, el cual se encuentra vencido desde el pasado 7 de agosto.

Ubicado en el otro extremo, el Frente de Todos planea convocar una sesión especial para el próximo viernes 28 de agosto y contaría con el aval y apoyo de Consenso Federal, para debatir no solo el vencido reglamento del funcionamiento remoto si no también la ley de Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Argentinos y otros proyectos de resolución. Sobre estas cuestiones, el lavagnismo pondría su “voto a favor” y daría quórum para tratarlos.

La decisión de avanzar en sesión sin acordar con Juntos por el Cambio podría conducir a que la mayor bancada opositora judicialice la sesión. Incluso, amenazan con convocar a todos sus legisladores para participar en forma presencial y frenar al oficialismo la posibilidad de votar con mayoría especial la renovación del reglamento.

Junto por el Cambio advirtió que no están en contra de tratar temas consensuados, pero lo que temen es que con la celebración de esta sesión especial, el oficialismo busque votar y aprobar, por mayoría simple, la renovación del reglamento.

Para conformar quórum, al oficialismo le alcanza con los integrantes de las bancadas que firmaron el pedido de sesión, aun cuando la principal fuerza opositora reúne a 116 diputados nacionales. El Frente de Todos necesita 129, doce más de los propios ya que Ignacio de Mendiguren está de licencia pero Darío Martínez aún no presentó su renuncia.

Firman el pedido de sesión algunos diputados del Frente de Todos, Eduardo “Bali” Bucca presidente del interbloque Federal; Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal, y Alejandro “Topo” Rodríguez de Consenso Federal. Los tres, precisamente, anunciaron la semana pasada su rechazo a la Reforma Judicial.

“Los dos bloques mayoritarios tienen que acostumbrase a que no estamos para obedecer a ninguno de ellos. Tenemos autonomía y capacidad de decisión propia”, expresó “Topo Rodríguez”. Por su parte, “Bali” Bucca, que además de diputado es médico, considera que no se puede sesionar en forma presencial en este momento y defendió el funcionamiento remoto para temas con consenso aunque las votaciones no fueran unánimes.

Quien defendió a sus legisladores y salió a confrontar con el resto de la oposición fue el mismo Roberto Lavagna, quien posicionado en el medio de la grieta, reclamó: : “La pérdida de vidas, producción y empleo por la crisis sanitaria sobra para alterar la tranquilidad de los argentinos. Es irresponsable, entonces, que los dos polos de la grieta tensen posiciones por especulación política. Así NO se construye nada”.

La pérdida de vidas, #producción y #empleo por la crisis sanitaria sobra para alterar la tranquilidad de los #argentinos. Es irresponsable, entonces, que los dos polos de la #grieta tensen posiciones por especulación política. Así NO se construye nada. — Roberto Lavagna (@RLavagna) August 25, 2020

Desde el círculo de Sergio Massa añaden que lo que buscará el presidente de la cámara es “no generar más grietas”, y que de convocar la sesión para el 28 de agosto lo hará con un temario “consensuado con todos”, que incluiría, entre varias cuestiones: