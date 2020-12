Con Messi y Maradona: France Football eligió al mejor equipo de la historia del fútbol

La prestigiosa revista, que entrega el Balón de Oro, armó el once ideal de todos los tiempos y los astros argentinos están presentesLa prestigiosa revista France Football, la misma que otorga cada año el Balón de Oro,

Por primera vez, el mejor equipo de todas las épocas tiene un galardón oficial. 140 periodistas de todo el mundo hicieron la elección, que se reveló en el transcurso del día y los futbolistas recibirán el Ballon D’Or Dream Team e inscribirán su nombre en el Olimpo del fútbol.

Con la presencia de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, el once histórico quedó conformado con un 3-4-3 de esta manera: Yashin; Cafú, Beckenbauer, Maldini; Xavi, Matthaus, Pelé, Maradona; Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL