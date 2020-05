Concejales aprobaron una multa de 72 mil pesos para los dueños de baldíos

14 DE Mayo 2020 –

Unos 8 mil terrenos en estado de abandono ponen en riesgo la salud.

En los baldíos la Municipalidad deja notificaciones para advertir a los propietarios.

El Concejo Deliberante capitalino aprobó ayer una ordenanza que establece una multa máxima de 72.150 pesos para propietarios de terrenos que no se mantienen adecuadamente, con el riesgo que implica por la proliferación de microbasurales y la reproducción del mosquito transmisor del dengue en el contexto de una pandemia.

La propuesta que había elevado el Ejecutivo municipal, en el marco de la lucha que lleva adelante contra el Aedes aegypti, proponía incrementar las unidades tributarias y la multa máxima para los infractores iba a rondar los 130 mil pesos.

Antes de llevar el proyecto al recinto los concejales de la comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad se reunieron con miembros del Tribunal de Faltas del municipio e introdujeron cambios en la iniciativa que mandó la Intendencia para modificar la ordenanza 15.415.

Los ediles incluyeron el artículo 55 bis para establecer la obligatoriedad de la limpieza de terrenos baldíos, a fin de mantener las propiedades en buenas condiciones de salubridad e higiene.

Sumaron en el artículo 76 un inciso vinculado a las sanciones ante el incumplimiento. Para el caso de que el propietario o responsable de la infracción realice el desmalezado y limpieza del terreno baldío en un plazo no mayor a 15 días corridos desde su notificación, la ordenanza establece que se le reducirá el 50% de la multa.

Los ediles también agregaron un artículo para determinar que se habilite un canal de comunicación, vía telefónica, para recibir denuncias vecinales por incumplimiento a la limpieza de baldíos.

Los concejales no hicieron públicas las modificaciones y la falta de precisión sobre la redacción final de los proyectos no permite a la ciudadanía conocer con precisión qué están aprobando. Entonces la transmisión de las sesiones a través de redes sociales no tienen mucho sentido.

La concejal Candela Correa aprovechó, tras el tratamiento de pedidos de preferencia, para recordarle a sus pares que hace dos semanas viene tratando de hacer ingresar un proyecto relacionado con el valor de los impuestos, y recriminó a sus pares por la falta de apoyo para tratar la iniciativa.

Al término del plenario el concejal Angel Causarano detalló qué cantidad de unidades tributarias (UT) se determinarán los montos de las multas para los baldíos.

Tomando el valor de la unidad tributaria (UT) a 14,43, la sanción de 3.000 unidades tributarias (UT) representarán más de 43 mil pesos y con 5.000 UT la multa será de 72.150 pesos para los dueños de baldíos infractores, según detalló el concejal Causarano.

Los concejales coincidieron con la Intendencia en que existe una situación de emergencia por el dengue y remarcaron la necesidad de que se desarrollen acciones permanentes para luchar contra una enfermedad que también amenaza la vida de los salteños, sobre todo en un contexto en que toda la atención está puesta en el riesgo de que desborde la capacidad del sistema sanitario por el coronavirus.

Durante el debate se mencionó que en la ciudad de Salta hay unos 20 mil baldíos, que unos 8 mil de ellos son de riesgo, y se apeló a que desde el municipio se concientice y se controle.

Preferencias

En la sesión de ayer ingresaron más de una docena de pedidos de preferencia para tratar diversos proyectos, con o sin dictamen de las comisiones.

A través de una de ellas la edil Paula Benavídez anticipó la necesidad de debatir sobre la prórroga del actual porcentaje de aumento de los impuestos comunales.