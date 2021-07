Confirmado: en agosto llegarán u$s 4355 millones del FMI

La Argentina acaba de dar su voto favorable a la nueva asignación de DEG del Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el organismo liderado por Kristalina Georgieva hará su mayor inyección de dinero en la historia, con u$s 650.000 millones para reforzar la recuperación económica mundial.

En momentos en que las reservas del Banco Central son protagonistas ante una nueva escalada del blue, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de votar a favor de la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 650.000 millones de dólares, de los cuales u$s 4.355 millones llegarían al país en agosto.

Así, la institución que dirige Kristalina Georgieva hará la mayor inyección de dinero en la historia para reforzar la recuperación económica mundial, en parte porque considera que un sector del mundo está quedando afuera de la reactivación.





«Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650.000 millones de dólares, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país», sostuvo Guzmán en su cuenta de tuiter, y agregó: «Liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro».

Esta cifra aumentará las reservas del Banco Central, que en el primer semestre del año aprovechó el viento de cola del agro y los altos precios de la soja y acumuló u$s 6500 millones, por lo que las reservas netas aumentaron en u$s 3000 millones y a fines de junio fueron casi de u$s 7600.



La nueva asignación de DEG se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. De esta manera, como la Argentina tiene el 0,67% de la cuota del FMI, recibirá el equivalente a 4.355 millones de dólares, lo que permitirá fortalecer la posición cambiaria del país.

La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros del Fondo finaliza el 2 de agosto. Si más del 85% de los votos son positivos y se aprueba la nueva emisión de DEGs, estos serían distribuidos a fines de ese mes.

«Junto a otras naciones, la Argentina apoya la creación de un mecanismo para redistribuir DEG de países que no los utilizarán hacia aquellos más necesitados de liquidez para lidiar con los desafíos de la pandemia y una recuperación sustentable e inclusiva«, sostuvo el comunicado del Ministerio de Economía.



¿Qué son los DEG?

Informalmente se conocen como «la moneda del FMI», pero en verdad no es ni una moneda, ni un crédito. Formalmente es «un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros». Es decir, son una herramienta para otorgar mayor liquidez y fortalecer las reservas de los países.

Suelen computarse dentro de las reservas netas del Banco Central, no de las brutas; sin embargo, no son dólares físicos y para hacer uso de los DEG se requiere el consentimiento del FMI.

Hasta el momento se asignó a los países miembros un total de DEG 204.200 millones que equivalen a u$s 293.000 millones. Por eso el monto de este giro marca un nuevo récord.

El valor del DEG se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar de Estados Unidos, el Euro, el Renminbi chino, el Yen japonés y la libra esterlina. Es un derecho potencial sobre este conjunto de monedas