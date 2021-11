Confusión entre las tarjetas de crédito: la medida del BCRA frenará viajes en cuotas dentro del país

En lo inmediato, las emisoras de tarjetas decidieron bloquear cualquier plan de cuotas de servicios turísticos en los que haya dudas si se prestan en el país o en el exterior. Por eso, muchos viajes domésticos a pagar en cuotas serán rechazados. La excepción, el plan Ahora 12

La prohibición de pagar en cuotas con tarjeta de crédito los pasajes al exterior dictada ayer por el Banco Central generó una enorme confusión entre los bancos y las tarjetas de crédito ya que su objetivo, desincentivar los viajes al exterior y así fomentar el turismo interno, causará el efecto inverso, al menos en lo inmediato: podría detener los pagos en cuotas para pagar servicios turísticos dentro del país. Ocurre que, ante lo intempestivo de la medida, en muchos casos las emisoras no tienen modo de distinguir si el pago en cuotas solicitado por una agencia de viajes, una línea aérea o una plataforma digital corresponde a un servicio a prestarse dentro o fuera del país.

Fuentes del sector de las tarjetas de crédito señalaron anoche a Infobae que tomaron la decisión de rechazar las operaciones en cuotas para pagar “paquetes” o servicios turísticos hasta en el caso de que no pueda determinarse si se trata de un consumo internacional o doméstico. “Si al emisor le llega un pago de un mayorista de turismo en cuotas, no tiene forma de saber si se trata de una viaje a Chile o a Mendoza. Si no tiene certeza de que el servicio se presta en el país, el pago en cuotas con tarjeta no se puede cursar y será rechazado”, señaló un ejecutivo de una tarjeta de crédito.

La imposibilidad es aún mayor en el caso de las plataformas digitales, que venden múltiples servicios en cuotas tanto a nivel internacional como dentro de la Argentina. Las fuentes aseguraron que desde la 0 hora de anoche, muchos paquetes en cuotas para viajar dentro del país -justamente aquello que promueve el gobierno- son rechazados por este motivo.“Si usted paga con tarjeta en el supermercado, la tarjeta no puede saber si usted compró pan o compró leche. Solamente sabe un importe y una cantidad de cuotas. Esto es lo mismo”, explicaron fuentes del sector de las tarjetas de crédito

La única excepción a este problema, agregaron, es el caso de los pagos por el programa Ahora 12, el plan del gobierno para financiar consumos en cuotas fijas. En ese caso, los pagos con tarjeta son cursados con un código diferente al de las operaciones convencionales en 12 cuotas. Por tratarse de un programa oficial y llevar ese código, los pagos realizados con “planes Ahora” quedaron afuera de esta confusión y no tienen problemas.

Pero muchas otras operaciones en cuotas, enfatizaron en las emisoras de tarjetas, serán rechazados por no poder saber hacia dónde viaja el cliente. “Si usted paga con tarjeta en el supermercado, la tarjeta no puede saber si usted compró pan o compró leche. Solamente sabe un importe y una cantidad de cuotas. Esto es lo mismo”, explicaron.

Por otra parte, según pudo saber Infobae, ninguna de las emisoras de tarjetas líderes recibió información previa por parte del Banco Central para determinar cómo se implementaría la medida, de la que tomaron conocimiento por los medios. Ante lo sorpresivo de la decisión y la inmediatez de su aplicación, las tarjetas decidieron anoche que, ante la duda, rechazarán toda operación en cuotas vinculada a servicios turísticos en la que no se pueda determinar el lugar del servicio.

La medida del BCRA se conoció ayer a última hora de la tarde para ser aplicada desde ayer a la medianoche. La urgencia del Central se originó en que hoy se realiza el Black Friday, la tradicional jornada de descuentos en Estados Unidos que, como es habitual, tiene una versión argentina que incluye a los paquetes turísticos. Muchos mayoristas de viajes y plataformas digitales habían lanzado múltiples ofertas de pasajes, hoteles y paquetes turísticos en cuotas. La apertura de fronteras en todo el mundo hacía prever una fuerte jornada de ventas de pasajes al exterior, tal como señaló Infobae. El Banco Central salió a impedir esa salida de dólares pero las tarjetas, al menos hasta anoche, aseguraban no tener forma de cumplir con la norma.