Conmoción en el tenis mundial:RafaNadal se bajó deWimbledon por lesión

El español no se presentará a jugar la semifinal contra Nick Kyrgios por su lesión en el abdomen

Conmoción en el tenis mundial: Rafael Nadal se bajó de Wimbledon por la lesión abdominal que lo aquejó durante el encuentro de cuartos de final contra Taylor Fritz, que el español sacó adelante en cinco sets tras más de 4 horas de juego. Así las cosas el australiano Nick Kyrgios avanzó a la final (sin jugar) y disputará su primera definición de un torneo Grand Slam, contra el ganador del duelo entre Novak Djokovic y Cameron Norrie.

Luego de que la noticia se confirmara de manera oficial, La Fiera convocó a una rueda de prensa en la sala del All England Club y brindó detalles al respecto: “Estoy muy triste pero es una decisión que he tomado pensando en mi salud y en mi futuro. Estaba el riesgo de estar fuera dos o tres meses“, expresó.

Los estudios médicos arrojaron que el balear sufrió la ruptura de 7 milímetros en el músculo del abdomen. “Llevo toda la noche y el día dándole vueltas. Llego a la conclusión de que no hay manera de ganar. Y sólo me sirve ganar. Es imposible ganar dos partidos de este nivel. En el mejor de los casos, improbable, cómo se llegaría al domingo si ganase la semifinal. Es una decisión que me ha costado un montón, pero es la correcta“, añadió.

Con su salida del certamen londinense Nadal perdió la posibilidad de ganar los cuatro títulos de Grand Slam en un mismo año calendario, algo que todavía no logró ningún tenista masculino en la historia. A principios de 2022 y tras una inactividad de 6 meses por lesión, el actual número 4 del mundo conquistó el Australian Open por segunda vez en su carrera y meses más tarde levantó su 14° Roland Garros.

Gracias a estas últimas dos hazañas, el rey del polvo de ladrillo estiró su dominio en la lista de máximos ganadores de títulos de Grand Slam ya que posee 22 contra los 20 de Roger Federer y 20 de Novak Djokovic.

Nadal aspira a regresar a las canchas para el Masters 1000 de Montreal, Candá, que se celebrará del 7 al 14 de agosto. Después será el turno del US Open, último Major de la temporada, el cual se llevará a cabo del 29 de agosto al 11 de septiembre. “Me permitirá mantener el calendario previsto y no arriesgarme a estar mucho tiempo sin jugar”, cerró