Conmoción: hallaron muerta a la presentadora Caroline Flack, ex pareja de Harry Styles

La figura de The X Factor fue encontrada sin vida en su piso en Londres; se desconocen las causas de su muerte y desde el entorno cercano pidieron «respeto y privacidad» para la familia, conductora de televisión y ex pareja del cantante Harry Styles,. Su cuerpo fue encontrado en sin vida en la habitación de su departamento en la ciudad de Londres.

Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte de la británica, pero no descartan, hasta el momento, la posibilidad de un suicido. “Podemos confirmar que Caroline ha fallecido hoy”, informó hoy un portavoz de la familia, quien pidió respeto y privacidad en este “momento difícil”. Caroline había regresado a Londres hacía poco tiempo, tras una estadía en Los Ángeles, donde se refugió luego de haber sido arrestada por agredir, supuestamente, a su pareja Lewis Burton.

Según el medio Daily Mirror, la presentadora de televisión de programas como The X Factor o Britain’s Got More Talent, tenía problemas personales y “le era imposible encontrar la felicidad” en el plano amoroso y sentimental. Caroline había sido pareja de Harry Styles allá por el 2011, cuando ella tenía 31 y él 17.