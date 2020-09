Contratan por millones y de manera directa a una empresa con domicilio en la casa de un ministro

En julio último, el Gobierno Nacional adjudicó una consultoría a través de una Contratación Directa por $5.837.040 a la empresa QSN SA, CUIT 30-70910639-9

La revelación fue hecha en las últimas horas por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, en el sitio El Disenso.

Además, el titular de la compañía contratada por el Gobierno Nacional, el uruguayo Rafael Ramón Prieto, es socio en una empresa offshore con el ministro Trotta.

En el artículo, ambos periodistas explican que QSN SA fue registrada en enero de 2005 como Odatech SRL, por Oscar Joaquín Piñeiro y Gabriel Alejandro Velo. En junio de 2006, ambos socios vendieron sus acciones al consultor uruguayo Rafael Ramón Prieto quién más tarde al registrarse como proveedor del Estado, fijó el domicilio legal de la empresa en la vivienda de su socio offshore, el Ministro de Educación. Esto último ocurrió en julio de 2016, cuando Odatech SRL se inscribió como proveedor del Estado en la Provincia de Buenos Aires y consignó su domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen 740, Vicente López, donde habita la familia Trotta.

Esta dirección también fue la registrada por Trotta al registrar la empresa ARANDU KA’ATY S.A. en 2015, y también es la misma dirección donde la esposa del Ministro de Educación, Mariana Settimio, brinda sus talleres de huerta orgánica, reciclado para niños y ramos de novia, publicitados desde sus redes sociales.

Los vínculo que unen a Prieto y Trotta también pueden rastrearse hasta 2014, cuando ambos abrieron en Miami la offshore “Qualitative LLC”.

No es la primera vez que el paso de Trotta por un puesto estatal coincide con la contratación de esta empresa. Antes de asumir como Ministro de Educación, la ex gobernadora Rosana Bertone lo nombró como “Secretario de Coordinación de Planes y programas de financiamiento externo” bajo la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Tierra del Fuego. Coincidencia, o no, en 2018, esa provincia contrataba por $1.306.800 a QSN SA a través del INFUETUR, para la implementación de una plataforma de Big Data.