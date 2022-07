Controlan a»trapitos»,tras denuncias de cobros de más de$1000

Turistas que visitaron el Paseo Balcarce reclamaron que les cobraron más de mil pesos por estacionar en la zona. Empresarios gastronómicos piden más controles. La Municipalidad y Policía realizaron operativos.

Luego de que turistas denunciaran que debieron pagar más de mil pesos a «trapitos» en la zona del Paseo Balcarce, empresarios gastronómicos pidieron que haya más control y funcionarios de la Policía de Salta y la Municipalidad de Salta advirtieron que nadie está autorizado a cobrar a los conductores sin habilitación.

Alberto Curi, dueño de la peña restaurante «La Noche Contigo», del Paseo Balcarce, y quien trabaja hace más de 15 años en el rubro, contó que el conflicto es de vieja data. «Nunca se hizo un registro. Cobran lo que quieren en los lugares que quieren. Nadie sabe si están autorizados. La verdad es que hay una desatención por parte del Estado con respecto del tema», manifestó.

Consideró que debe existir control, un registro de personas que pueden cobrar a quienes estacionan y una tarifa fija, ya que es necesario que el turista sepa que realmente está pagando lo que corresponde y no lo que a una persona se le ocurre. «Mil pesos me parece una aberración absoluta y una falta de respeto a los visitantes, que son los que generan un montón de trabajo en la provincia», hizo hincapié.

Desde la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta hace tiempo que plantean esta situación ante las áreas de seguridad y el municipio.

Juan Chibán, vicepresidente de la entidad, precisó que el problema es reiterado en las zonas de los paseos gastronómicos y que, más allá del monto que cobran, se dan situaciones de agresividad, especialmente contra las conductoras mujeres que están solas.

«Hay amenazas de destrucción de vehículos si no se les paga. También se desencadenan peleas entre ellos por los lugares», relató. Y remarcó la importancia de trabajar en conjunto con el municipio para determinar áreas de cobro de permisionarios en horario nocturno. «Hoy no existe eso. Se tendría que hacer de forma legal», dijo.

Tupac Puggioni, fundador de peña La Vieja Estación, coincidió en que hay que organizar un sistema de control en las zonas turísticas y un registro de trapitos. «Hay personas trapito que están hace mucho tiempo en algunas calles y que se comportan bien y cuidan su trabajo pero también hay pequeñas mafias que se «apropian’ de zonas y son abusadores y bravucones».

«Cuando el Estado está ausente o no tiene políticas, esta gente agarra las riendas y se apropia del espacio público, que es comunitario. Hace poco un «trapito’ le pegó en la Balcarce al encargado de mi negocio. Parece que estaba bajo efectos de sustancias. La nocturnidad debe estar controlada. De noche todo es más peligroso», aseguró.

Carlos Urtasun, dueño de Café del Tiempo, manifestó que el conflicto se agudiza en la temporada turística y que esta situación va a contramano del enorme esfuerzo que hacen el Estado y los empresarios para posicionar a Salta como uno de los mejores destinos turísticos del país. «Por el horario, es difícil conseguir permisionarios similares a los que hay durante el día. Hace dos días hubo un conflicto aquí. Las noches quedan a merced de que venga cualquier persona», dijo.

Una contravención

El artículo 77 del Código Contravencional de la Provincia de Salta establece que será sancionado con arresto o multa de hasta 20 días quien exigiese retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículo en la vía pública sin autorización legal o administrativa.

El subjefe de la Policía de Salta, Pablo Alejandro Vilte, informó a El Tribuno que llevan adelante operativos y acciones preventivas junto a la Municipalidad de Salta. El sábado por la noche hubo un operativo por el tema en el Paseo Balcarce y ayer, en el parque San Martín.

«Las personas que cobran por el cuidado de un vehículo o lugar de estacionamiento, sin autorización, cometen una contravención y, para labrarse el acta, estas debe ser descubiertas in fraganti, cuando realizan el cobro», sostuvo.

Añadió que por ese motivo es importante que las víctimas llamen al 911, alerten y colaboren con el procedimiento constituyéndose como testigos en el acta, para que de esa forma se cuente con elementos probatorios suficientes.

Posteriormente la fiscalía jurisdiccional interviene en el caso.

Recomendó a los conductores tomar recaudos, como no dejar objetos de valor en los vehículos, asegurarse de dejarlos bajo llave y en lugares iluminados y, ante cualquier conflicto, alertar al sistema de emergencias.

Regularización de legajos

La interventora de la Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, Susana Pontussi, expresó que tomaron conocimiento de denuncias y que, desde el sábado a la noche hasta la madrugada de ayer, llevaron adelante un operativo sobre el cuadrante que abarca las calles Ameghino a Santiago del Estero y Zuviría a 25 de Mayo. Durante la recorrida, detectaron 27 trapitos. «Encontramos a personas en estado de ebriedad. Para nosotros el diálogo es fundamental. Les explicamos por qué estabamos allí. Algunos adujeron que siempre trabajaron en la zona pero no tenían los permisos. Los que portaban eran de 2015, 2017, es decir, no están actualizados», explicó Pontussi. Añadió: «Les dijimos que no pueden trabajar así. Eso era una contravención. Les pedimos que se retiren y lo hicieron, pero cuando volvíamos a pasar por ese lugar los encontrábamos de nuevo. Cuando nos veían cerca se volvían a retirar».

Ayer se realizó idéntico operativo en el parque San Martín.

Destacó que una vía de solución es la regularización de los legajos. «Es fundamental que cumplan con todos los requisitos. Uno de ellos es no registrar antecedentes. A la mayoría le falta ese papel. Estamos hablando de seguridad en la calle. Es primordial que lo tengan», precisó.

Mencionó que la ordenanza establece una serie de prioridades para seleccionar cobradores e informó a la comunidad que las personas que necesitan trabajar en el estacionamiento nocturno pueden pasar por la Subsecretaría de Espacios Públicos, en Alvarado 735, de 8 a 20, para retirar el formulario con los requisitos necesarios para actualizar legajos o incorporarse al sistema. «En esta gestión de la intendenta Bettina Romero es prioridad el orden para el beneficio de todos: quienes quieran trabajar legalmente y los vecinos», finalizó.

El formulario y los requisitos

La ordenanza de estacionamiento medido y pago establece prioridades para seleccionar como cobradores a personas con discapacidad, madres solteras o viudas y mayores de 60 años.

Quienes necesitan trabajar cobrando estacionamiento nocturno pueden pasar por la Subsecretaría de Espacios Públicos, Alvarado 735, de 8 a 20, para retirar el formulario con los requisitos para actualizar legajos o incorporarse formalmente.

