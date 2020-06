Coronavirus: 29 pacientes se curaron con plasma

02 de junio de 2020

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia solicitan plasma de quienes hayan superado el coronavirus Covid-19 para ayudar a los que les cuesta recuperarse.

Dos hombres, uno de 40 y el otro de 43 años, una nena de 12 y un bebé de apenas cinco días son algunos de las ejemplos de los 29 pacientes infectados con coronavirus Covid-19 que en las últimas semanas se sometieron al tratamiento de plasma de convaleciente. Se trata de una práctica que consta en traspasar los anticuerpos de una persona que se recuperó del virus a otra que se encuentra cursando la enfermedad.

Se trata de 29 casos en los que se les aplicó el tratamiento en la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud bonaerense comenzó una campaña para recibir el plasma de aquellos que hayan superado el coronavirus Covid-19 para auxiliar a quienes les cuesta recuperarse.

José Iturbe (43) y Carlos Arapa (40) son obreros de la construcción y viven en Grand Bourg. Hace unas semanas estuvieron en la terapia intensiva del Hospital de Trauma Abete de Malvinas Argentinas por coronavirus.

“Entré con 40 grados de fiebre y dificultad para respirar, me hicieron los estudios y dio positivo”, relató el primero y agregó: «Estaba cada vez peor, entré a terapia intensiva y me pusieron oxígeno pero no mejoraba». Entonces los médicos le propusieron practicarle el tratamiento de plasma de convaleciente. «Al otro día me sacaron la cánula y la mascarilla de oxígeno”, reveló. Le dieron el alta el 24 de mayo, tras 16 días de internación

Arapa comenzó con síntomas leves el 2 de mayo y a los nueve días comenzó con las dificultades respiratorias. «Estaba sin fuerza, casi entregado, hasta que un médico me pidió autorización para hacerme el tratamiento con plasma. Le dije que sí, la recuperación fue rapidísima, al otro día ya estaba con fuerzas”, relató. El 22 de mayo le dieron el alta.

Otro caso es el de una nena de 12 años que viven en San Bernardo, quien estuvo internada en el hospital de Mar de Ajó y luego la derivaron al Ludovica de La Plata, donde se constató que padecía de coronavirus Covid-19. Presentaba un cuadro de cardiopatía y se hizo una interconsulta al servicio de Inmunología para saber si la paciente era apta para recibir una transfusión de anticuerpos. Con la aprobación de la familia, se aplicó el tratamiento.

A las pocas horas, la paciente con coronavirus mostraba una “mejoría en el estado general con disminución de la dificultad ventilatoria”. Según el director ejecutivo del hospital, Eduardo Pucci, «la niña, en estos momentos, está con oxigenoterapia en descenso, con óxido nítrico en descenso, comiendo y en franca mejoría”.

Pero el caso que más asombra a los médicos es el de un bebé de 5 días, que se había contagiado de coronavirus Covid-19 de su mamá, asintomática.

“Ingresó derivado desde el hospital Fiorito de Avellaneda con diagnóstico de COVID-19, presuntamente adquirido por vía vertical», reza el parte. El pequeño presentó rápidamente una notable mejoría en su estado de salud.