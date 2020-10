Coronavirus: Argentina fue quitada de un sitio global de estadísticas por falta de calidad en los datos

«Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos», indicó una autoridad del sitio.

En el transcurso de la cuarentena que se vive en Argentina, y con el creciente número de infectados por coronavirus en todo país, se han registrado modificaciones en la carga de los datos que reflejan las estadísticas con respecto a la nueva pandemia. Una de ellas, y que trajo polémica a su alrededor, fue la confirmación de más de 3.500 nuevos muertos por coronavirus en un período corto de tiempo con la presentación de una nueva herramienta.

El último hecho, que sin duda da que hablar respecto a la capacidad de gestión de la información, coloca a la Argentina en un lugar insólito. Un sitio internacional que analiza el registro de casos de Covid-19 decidió expulsar al país del ranking porque las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no reúnen la calidad suficiente para reflejar el alcance de las pruebas.

De esta manera lo comunicó a través de su cuenta de Twitter Edouard Mathieu, analista de datos en Our World in Data, un sitio web especializado en estadística en tiempo real con base en la Universidad de Oxford.

“Para asegurar la calidad y confiabilidad de los datos de tests de COVID-19 de @OurWorldinData, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales recopiladas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas“, escribió en el primer tweet de un hilo.

To ensure the quality and reliability of @OurWorldinData's COVID-19 testing data, we've decided to remove 🇦🇷 Argentina from our dataset for the time being. The official figures aggregated by the government are not of sufficient quality to correctly reflect the extent of testing.