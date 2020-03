Coronavirus: la noticia que llega desde China y brinda esperanza al mundo entero

La Organización Mundial de la Salud celebró las medidas del gigante asiático luego de que anunciara que no registró casos positivos por tercer día consecutivo.

“Wuhan brinda esperanza”, celebró la OMS.

Tras casi tres meses de angustia y miles de muertes, China parece haber revertido su panorama y dio un giro esperanzador. El gigante asiático anunció este sábado que, por tercer día consecutivo, no registró casos de contagio local de coronavirus. No obstante, no baja la guardia tras constatar nuevos casos de infecciones originadas en el extranjero.

Mientras el resto del mundo intensifica las medidas para intentar combatir la pandemia, y Europa se convierte en “epicentro” de la enfermedad, China desaceleró notablemente su tasa de infección.

Cabe recordar que en durante el punto más alto de la crisis, la ciudad de Wuhan reportaba miles de casos nuevos de Covid-19 al día, lo que abrumó al sistema de salud pública. Sin embargo ahora el número se redujo a cero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elogió el viernes el éxito de China en el control del brote en dicha ciudad, donde el virus fue identificado por primera vez a fines del año pasado.

“Wuhan brinda esperanza para el resto del mundo de que incluso la situación más severa puede ser cambiada”, indicó el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa en Ginebra.

Coronavirus en China

Tras la detección del virus en Wuhan y Hubei, unas 56 millones de personas fueron sometidas a una gigantesca cuarentena forzada en enero.

Además, China intensificó los controles para hacer frente a las infecciones traídas de otros países, con otros 41 casos reportados el sábado, la cifra diaria más elevada hasta la fecha. En total, 269 casos llegaron desde el extranjero. Pekín y otras regiones obligan a los arribos internacionales a someterse a una cuarentena de 14 días.

Al mismo tiempo, el ministerio de Aviación Civil adelantó esta semana que limitaría el número de pasajeros en los vuelos internacionales entrantes.

Hasta ahora, se ha registrado más de 81.000 casos en China, aunque según la Comisión Nacional de Salud solo 6.013 pacientes todavía mostraban síntomas de la enfermedad.

El número de decesos también se ha reducido drásticamente, con siete muertes reportadas el sábado, todas en la provincia de Hubei.

f:Mitre