Crecen los rumores sobre el embarazo de la primera dama: “No lo sabemos, esperemos, esperemos”

Consultado por una posible paternidad, Alberto Fernández no lo desmintió y optó por mantener la cautela 1

En una entrevista radial cargada de polémica en la que el presidente, Alberto Fernández, defendió a la profesora K que discutió en duros términos con un alumno sobre la situación política y económica del país, también hizo a referencia a los rumores que circulan sobre un posible embarazo de la primera dama, Fabiola Yáñez.

En este sentido, en diálogo con Radio 10, el periodista Pablo Duggan introdujo el tema al hablar de su experiencia personal como padre: “Fui papa hace dos meses, y ser padre a esta edad, ya de grande, es una experiencia maravillosa, pero a veces no se duerme… ¿Usted, está preparado?”.

El presidente buscó esquivar el punto de la pregunta y respondió: “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duerno. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”.

Sin embargo, no contento con su respuesta Duggan retrucó: “¿Pero hay alguna novedad por ahí?”, en referencia a los rumores que surgieron a raíz de una serie de fotos de la primera dama en las que intencionalmente se toca el vientre. A lo que Fernández contestó: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

El lunes, por la misma radio, el periodista de espectáculos Jorge Rial hablando con sus compañeros respondió sobre los rumores de embarazo: “Sí, está embarazada”. “Yo hoy a la mañana hablé con un par de personas, les dije ‘lo tengo confirmado’. No me voy a hacer el boludo, tampoco es algo malo, che”, agregó.

A su vez, Luis Ventura fue a fondo con la cuestión y confiando en su fuente declaró: “La versión es que Fabiola está embarazada de mellizos”.