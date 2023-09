Créditos ANSES de hasta $400.000 para trabajadores confirmados: cómo acceder al beneficio

El miércoles Massa anunció que se podrá acceder a estos préstamos a partir del próximo lunes. Se podrá devolver en cuotas fijas y tasa del 50%

Ya es oficial. Lo confirmó el ministro de Economía Sergio Massa el último miércoles: a partir del próximo lunes, los trabajadores tendrán acceso a un programa de créditos que les permitirá obtener hasta $400.000 para hacer frente sus necesidades financieras.

Estos préstamos podrán ser reembolsados en plazos de 24, 36 o 48 meses, y se destacan por una tasa de interés fija del 50%. Este anuncio representa un hito importante, ya que es la primera vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) extiende su ámbito de acción para beneficiar a los trabajadores activos, un paso significativo hacia la democratización de los servicios crediticios en Argentina.

El propósito fundamental detrás de esta medida es fomentar un «círculo virtuoso de la economía». La intención es estimular el consumo y, al mismo tiempo, aliviar las dificultades económicas y sociales que enfrentan los trabajadores en el actual contexto económico. El programa busca inyectar liquidez en la economía y mejorar la calidad de vida de aquellos que han estado lidiando con restricciones financieras.

Un aspecto destacado de esta nueva línea de crédito es su tasa de interés nominal anual (TNA) subsidiada, que se sitúa en un competitivo 50%. Además, se otorgará un período de gracia de tres meses a los beneficiarios antes de comenzar a pagar las cuotas. Esta flexibilidad permite a los trabajadores adaptar los pagos de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera.

Massa anunció que a partir del próximo lunes se podrá acceder a esta línea de créditos

Nuevo crédito de $400.000: cuáles son los requisitos para acceder

Sin embargo, acceder a estos préstamos conlleva ciertos requisitos. Los solicitantes deben estar en una relación laboral de dependencia, no estar sujetos al Impuesto a las Ganancias, ser residentes permanentes en Argentina y tener al menos seis meses de antigüedad continua con el mismo empleador. Es importante destacar que los solicitantes no pueden alcanzar la edad de jubilación antes de finalizar el pago del crédito, no deben tener otra línea de crédito vigente con la Anses y no pueden estar clasificados como «situación 2» en el registro de deudores del Banco Central (BCRA).

Para garantizar la devolución de los créditos, se ha establecido una medida adicional: los solicitantes no podrán acceder al mercado de cambios para comprar divisas hasta que hayan cancelado completamente el crédito. El Banco Central emitirá regulaciones adicionales para respaldar esta restricción.

La forma de desembolso de los préstamos es también relevante. Los fondos se acreditarán en la tarjeta de crédito del trabajador, en la misma cuenta donde recibe su salario. Los tres meses de gracia se calcularán en función del día de cobro de la remuneración del trabajador, y en caso de cambio de cuenta bancaria, se deberán proporcionar los datos de la nueva cuenta a la Anses para los débitos de las cuotas pendientes.

Es importante mencionar que en caso de incumplimiento en los pagos, la Anses tiene la facultad de debitar el monto adeudado de las cuentas bancarias del tomador. Sin embargo, es crucial destacar que los montos utilizados del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) en el financiamiento de esta línea de crédito están respaldados al 100%. Además, se ha establecido un límite máximo de intereses a pagar, que no puede superar el 10% del saldo restante de los créditos otorgados. Esta medida busca proteger los intereses de los trabajadores y garantizar que no se enfrenten a tasas exorbitantes.

Además de esta nueva línea de crédito para trabajadores en relación de dependencia, el programa de Créditos Anses destinado a jubilados y pensionados aún sigue vigente. Este programa ofrece tasas subsidiadas del 29% y un límite de hasta $400,000, brindando apoyo financiero a aquellos que han contribuido al sistema de seguridad social a lo largo de sus vidas laborales.