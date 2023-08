Créditos de ANSES: quiénes pueden pedir hasta $240.000

La Administración Nacional de Seguridad Social, dirigida por Fernanda Raverta, permite obtener un préstamo de forma sencilla y segura en simples pasos.

La ANSES no sólamente otorga créditos de hasta $400.000, también de hasta $240.000 para un sector de beneficiarios. Estos préstamos tienen una tasa de interés fija del 29%, se puede devolver hasta en 48 cuotas mensuales y está destinado a personas que tengan Pensiones No Contributivas por Invalidez o madre de siete hijos, además de veteranos de guerra, jubilados y ex presos políticos.

Cuáles son los requisitos para pedir un crédito de hasta $240.000

Poseer domicilio en Argentina.

Informar CBU de cuenta bancaria propia.

Cómo anotarse en los préstamos de ANSES

Ingresar a «Mi ANSES» con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

y un Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Cómo saber cuánto debo del crédito