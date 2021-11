Crimen de laCircunvalación:hallan enGüemes cadáver de un hombre que podría estar vinculado al doble homicidio

Existe un gran despliegue policial en la zona. No trascendieron los motivos del deceso. Hay diversas hipótesis, una de las cuales señala que podría tratarse de uno de los prófugos por el crimen de una pareja en la Circunvalación Oeste.

En las primeras horas de la mañana de hoy encontraron un cuerpo sin vida de un adulto en el camping balneario conocido como Sauzalito, ubicado a unos 8 kilómetros de la ciudad de General Güemes, a la vera de la ruta provincial 10. Una fuente cercana al caso le relato a El Tribuno que el hombre llegó ayer por la tarde cerca de las 18 en un remis. En la entrada al predio fue atendido por una joven, dueña del camping junto con otra hermana ya que su padre falleció hace algunos años y las chicas se hicieron cargo del lugar.



La joven dijo que le pareció raro que el hombre solo tenga una pequeña mochila y le advirtió que en el lugar no hay cabañas solo hay espacio para el armado de carpas. El hombre entedió y aceptó quedarse manifestando que el trabajaba como guardaparque y que conocía este tipo de lugares.

Luego la joven se retiró porque tenía que viajar hacia la ciudad. Al regresar le pareció raro no encontrar al hombre por lo que decidió buscarlo. Como el predio es bastante grande decidió llamar a la Policía y en ese instante apareció un patrullero que dialogó con la joven y le preguntó si no habían visto a un hombre por la zona. Los efectivos le mostraron la fotografía y grande fue la sorpresa cuando la chica vio que se trataba de la misma persona que se había quedado en el camping horas antes. Al iniciar la búsqueda encontraron el cuerpo del hombre. No descartan que haya decidido quitarse la vida. Por el momento todo esta bajo investigación

Existe un gran despliegue policial en la zona, donde además acudió una ambulancia del hospital local a las 8, aproximadamente. Desde el nosocomio señalaron a El Tribuno, que como ellos no transportan cadáveres, no pudieron realizar el traslado por lo que el cuerpo permanece en el lugar hasta tanto se realicen los peritajes de rigor.

#Salta #UGAP El fiscal penal de la UGAP en turno, Leandro Flores, informó que se encontró a una persona sin vida en la jurisdicción de Gral Güemes, posiblemente vinculada al caso del doble homicidio de la circunvalación Oeste.— Ministerio Público (@FiscalesPenales) November 2, 2021

No trascendió hasta el momento las circunstancias del deceso. Hay múltiples hipótesis. Una de ellas señala que podría tratarse de uno de los prófugos sospechado del asesinato de una pareja en la Circunvalación Oeste. Esta sospecha no fue confirmada ni negada por las fuerzas de seguridad.

El 11 de octubre aparecieron sin vida en un Romina Zerda (37) y Jonatan Tolaba (32) en una camioneta Fiat Strada , en un camino paralelo a la Circunvalación Oeste de nuestra ciudad. Los estudios que se realizaron después determinaron que ambos murieron tras recibir disparos en la cabeza.

Oficialmente ayer se informó que a través de distintos elementos, los investigadores pudieron determinar que las víctimas habrían estado vinculadas con personas involucradas con la comercialización de drogas sintéticas o de diseño y al profundizar la investigación, establecieron la identidad de los sospechosos del doble homicidio.

Con la orden del Juzgado de Garantías correspondiente, ayer se allanaron los domicilios de las personas sindicadas como autoras del crimen. En el caso trabajan los fiscales Leandro Flores, Ramiro Ramos Osorio y Gustavo Torres Rubelt. Como resultado de las pesquisas, dos hombres fueron detenidos; uno de ellos en la zona este de la ciudad capital de Salta y el segundo, que sería propietario del vehículo utilizado para el hecho, en la vía pública, en el macrocentro de la ciudad.