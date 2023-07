Crimen de Pérez Algaba: detuvieron a una mujer trans acusada de robar la valija donde hallaron sus restos

Si bien aún no fue vinculada al crimen, la policía intenta descifrar si se trata de un robo casual o conocía a la víctima.

El domingo apareció descuartizado el cuerpo de un empresario dentro de una valija en la localidad de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Recién este martes, pudo ser identificado por la sección Dactilar de la División Dactiloscopia de la Policía Científica, que cotejó las huellas.

Fernando Pérez Algaba era un empresario de 41 años y le decían “Lechuga”. Se dedicaba, entre otras cosas, a la venta y alquiler de autos de alta gama, pero también realizaba negocios en el extranjero.

De acuerdo con las fuentes judiciales, dentro de la valija encontraron documentación perteneciente a una familia. Cuando los investigadores fueron a allanar a esas personas, el grupo familiar dio dos datos: admitió que efectivamente la valija era suya pero que la mujer trans, cuyo domicilio se encuentra ubicado cerca del lugar del hallazgo y cercana a ellos, se las había robado.

La conexión con ese objeto hizo que los investigadores aprehendieran a la sospechosa para esclarecer si tuvo participación en el hecho. in embargo, en principio no tendría nada que ver con el crimen y según indicaron las fuentes, todavía no declaró.

