Salta: Crisis, deudas y costos: se teme que comercios comiencen a bajar sus persianas

Lograron una prórroga en AFIP y buscan lo mismo en Renta, según explicó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta.

Debido a la complicada situación económica que atraviesa el país, muchos rubros se ven afectados y el comercio es uno más de esa lista en la que nadie quiere estar. Desde el sector temen tener que cerrar locales en Salta por las deudas que tienen con el AFIP, en donde ya obtuvieron una prórroga hasta julio, y con Rentas, en donde buscaran también pedir los plazos, ya que antes de las deudas priorizan pagar los sueldos, que son necesarios para que los negocios sigan funcionando.

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, explicó la dura realidad que se vive en el sector y la salida que están buscando.

«Estamos en una situación compleja donde vamos a sentarnos con todos los actores, tanto municipales, provinciales y nacionales para ver cómo hacemos para poder seguir trabajando para poder afrontar esta situación que no va a ser posible de solucionar si no nos juntamos con toda la gente que tiene poder de decisión, el Ente Regulador seguramente nos de una reunión con Saravia para ver de sentarnos a hablar sobre los aumentos que hubo», explicó Herrera.

Además, dejó en claro las prioridades de los negocios y las empresas. «Estamos viendo si podemos pagar los impuestos de renta o los sueldos, entonces no es porque el comerciante quiera no pagar sino porque decide pagar los sueldos que es mucho más importante que los impuestos y ahora que vamos a entrar en moratoria hay que tratar que no haya juicio porque eso va a obligar a cerrar los comercios», contó.

En cuanto a las deudas, desde el sector buscan obtener una prórroga en Renta, como ya lo hicieron en AFIP. «Todavía no nos juntamos con Renta, pero seguro lo haremos porque tenemos que hacerlo, es una necesidad mutua porque Renta tiene que ver la manera de que no se vaya el contribuyente, tenemos que buscar la forma de trabajar en conjunto para mejorar esta situación», dijo Herrera.

«Enero fue un mes como siempre, el cual no es bueno. Febrero hasta ahora viene siendo bueno porque son los primeros días del mes y siempre que la gente cobra hay más movimiento. La gente está muy alarmada y tratando de comprar lo que es necesario y con esta situación que no saben a cuanto van a comprar dentro de unos días, utiliza la plata que tiene para comprar ya, sin capacidad de ahorro», señaló el presidente de la Cámara de Comercio.

Herrera aclaró que tratan de brindarle el mejor servicio posible a los clientes. «Nosotros tenemos que trabajar para recibir bien a la gente, ya que si la gente no puede comprar y nosotros no hacemos nada y encima los atendemos mal… Puede ser una bomba para ellos, hay que darles un servicio adecuado, son situaciones que se pueden dar y tenemos que saber sobrellevarlas no hay otra forma, necesitamos no perder al cliente».

En Salta no suele ser habitual el horario corrido, ya que la gente no se acostumbra a salir de compras en horas de la siesta. Herrera entiende esto y cree que es algo que se mantendrá. «El horario corrido casi no existe, solo lo implementan los comercios que tienen la capacidad de vender durante la siesta, imagínense salir a comprar una camisa a las 2 de la tarde, nadie lo hace, si lo hacen con las herramientas, repuestos para autos y demás, pero en la cultura de Salta todavía no está implementado».

«La gente los primeros días del mes paga con efectivo y después trata de usar las tarjetas para pagar en cuotas y es lo que más eligen por la comodidad también, porque si tienen que comprar algo de 30 mil pesos tienen que manejarse con varios billetes por lo que nuestra economía está devaluada, entonces por ese motivo también eligen las tarjetas y más con los productos caros», contó Gustavo Herrera sobre las formas de pagos que prefieren los salteños.

Las paritarias del rubro cerraron en enero con un 30% de aumento y según el presidente de la cámara, siguen trabajando para ver si va a ser trimestral o bimestral.