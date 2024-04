Crisis en LLA: Zago formaría su propio bloque tras ser desplazado de la presidencia en Diputados

El legislador no tomó bien que se lo apartara de la cúpula en la Cámara Baja y contó detalles de sus próximos pasos dentro del partido libertario.

En medio de una crisis interna de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago, quien fue aparatado de la presidencia del espacio en la Cámara Baja tras el escándalo en la Comisión de Juicio Político, habló de cómo continuará su trabajo político.

Este jueves por la mañana, el legislador comentó que se reunirá con su espacio, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y empezó a deslizar que prepara un interbloque.

“Si se acepta esa posición, bien; si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”, sostuvo Zago.

Y agregó: “Sigo perteneciendo al frente con mi partido político. Se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en Pro u otros partidos”.

Luego de apuntar contra el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a quien señaló y sostuvo que “está equivocado” por su decisión, Zago contó detalles del rol de Milei en el affaire.

“Javier Milei correctamente no se mete en estas cuestiones. Solo da el ok como el sábado me lo dio a mí y a Pagan. Algunos interpretan que la opinión del mandatario es otra, pero que se hagan cargo ellos”, comentó.

“Milei deseaba que yo sea presidente del bloque y tiene un deseo de que hagamos una alianza con Pro. Me puse a trabajar porque tengo una gran amistad con la gente de ese partido. Hay diputados que no les interesa que Pro venga; si están enojados por eso, bueno, bienvenido sea, así es la política. Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Es ir en contra del Presidente y yo nunca voy a ir en contra de él”, agregó.

Respecto de Karina Milei, hermana y secretaria General de la Presidencia, detalló: “No hablé con Karina y Menem fue quien mandó la comunicación, quien hizo las cuestiones de intentar levantar una reunión que a mi entender no corresponde”.

“Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”, afirmó.