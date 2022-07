Crisis enChina:el Gobierno estableció un corralito y custodia los bancos con tanques

El difícil contexto que atraviesa el país asiático estaría relacionado con que en las zonas rurales, el sector bancario se está viendo muy golpeado por la política del gobierno central para contener la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento.

Las protestas en China en torno a la crisis económica que actualmente sufre la población se han acrecentado en los últimos días, en medio de un corralito bancario que estableció el gobierno local y que impide que los ahorristas puedan hacer uso del dinero depositado.

En ese sentido, y para aplacar las aguas que se han agitado socialmente, el Ejército desplegó tanques en las calles con el objetivo de reprimir a quienes se dirijan al lugar para reclamar por la devolución de sus ahorros.

Los problemas económicos en el gigante asiático comenzaron a gestarse en abril, cuando cuatro bancos rurales de la provincia de Henan congelaron millones de dólares en depósitos. Las entidades que tomaron esta medida fueron el Nuevo Banco del país Oriental de Kaifeng, el Banco de la Comunidad de Zhecheng Huanghuai, el Banco del Condado de Shangai Huimin y el Banco del Pueblo de Yuzhou Xin Min Sheng.

China está poniendo tanques en las calles para proteger los bancos.



Esto se debe a que la sucursal de Henan del Banco de China declaró que los ahorros de las personas ahora son "productos de inversión" y no se pueden retirar.

El 10 de julio, alrededor de 1.000 manifestantes se presentaron frente a la sucursal de Zhengzhou del principal banco del país, el Banco Popular de China. A pesar de que prometieron entregar el dinero a los depositantes el 15 de julio, solo algunos pudieron retirarlo. Esto provoca cada vez más incertidumbre sobre si las instituciones bancarias cuentan con liquidez. También circularon rumores de que el CEO de la compañía había huido y era buscado por delitos financieros.

Según Pekín, los reguladores financieros provinciales comenzarán a reembolsar el dinero a sus clientes a partir de este viernes. Los clientes con prioridad serán los que posean depósitos de menos de 50.000 yuanes (US$ 7.400). Al momento, se estima que el monto total de dinero retenido asciende los US$ 1.500 y podría alcanzar los US$ 5.800 millones.