Crisis política post PASO: De Pedro, Ferraresi, Soria, Volnovich y Raverta pusieron su renuncia a disposición

La dura derrota electoral de este domingo forzó a una renuncia masiva de ministros y figuras del Gobierno Nacional, que pusieron este martes a disposición del Presidente su continuidad en el Ejecutivo.

La primera de las renuncias fue presentada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, al que siguieron con pocos minutos de diferencia la titular del PAMI, Luana Volnovich, la titular de la ANSES, Feranda Raverta, el ministro de Tecnología, Roberto Salvarezza, y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Estos fueron los nombres que difundió cerca de las 14 el canal C5N, citando fuentes cercanas al Gobierno.

Todos ellos están vinculados a un ala más cristinista, dentro de la coalición que hoy gobierna el país, por lo que fue interpretado como una jugada desde el kirchnerismo duro para presionar al jefe de Estado, en pos de que aplique cambios en el resto del Gabinete.

Primeros análisis

Muchos periodistas se volcaron rápidamente a hacer un análisis de las renuncias masivas presentadas por referentes del cristinismo.

“Fenomenal apretada K a Alberto. O echás a Cafiero y Guzmán o te vaciamos el Gabinete. ¿Queda claro?”, tuiteó Jonatan Viale al tomar nota de lo acontecido esta tarde.

Y luego agregó: “Wado de Pedro no renunció. Puso a disposición su renuncia. Ahora Alberto puede echarlo o no. No creo que lo haga. Más bien parece una apretada de Cristina y La Cámpora para que lo imiten otros ministros apuntados como Cafiero y Guzmán”.

Por otro lado, Luis Novaresio también se volcó a la misma red social para analizar lo ocurrido. “No confundirse. Las renuncias de un Gabinete que perdió la elección, corresponden. Sucede que son motorizadas por el ala del cristinismo duro que dinamita la credibilidad, otra vez, de Alberto. Te hago renunciar a mis ministros, vos que vas a hacer, parece preguntar la doctora”, escribió Novaresio.