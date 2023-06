Cristina dejó correr a Scioli, pero La Cámpora ya prepara una encerrona para arrancar la campaña

Parte de la organización kirchnerista está muy molesta con el embajador por sostener su precandidatura. Del pedido de Oscar Parrilli a los cuestionamientos directos de la Vicepresidenta.

El pasado jueves, unas horas antes de que Cristina Kirchner disparara desde el sur munición gruesa contra Alberto Fernández y Daniel Sciolial cuestionar su idea de recurrir a la Justicia si el kirchnerismo imponía un piso para la integración de las listas del 40% para la primera minoría, el senador nacional Oscar Parrilli ya había dado señales de que el Instituto Patria prepara una batería de cuestionamientos hacia el embajador en Brasil por sostener su precandidatura a presidente.

“Nosotros representamos lo que se denomina el cristinismo, el kirchnerismo y lo asumimos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué él no dice que es el sector de Alberto (Fernández)? No sé por qué lo niegan, por qué esconderse”, dijo el legislador cercano a la Vicepresidente, que pidió que la Justicia no se convierta en el “árbitro” de las discusiones de Unión por la Patria.

En el kirchnerismo dicen que por ahora “se cortó” el diálogo con Scioli para que desista de competir en las internas. No se descarta que durante este fin de semana se lleven adelante contactos informales, pero el escenario está dado para que el oficialismo vaya a una PASO, tal como quería el embajador.

Así las cosas, un sector de La Cámpora se prepara para arremeter contra el motonauta en la campaña que comenzará a partir del 24 de junio. Será una situación delicada porque más allá de las diferencias, Scioli integra el oficialismo y la guerra interna podría afectar la intención de voto general del espacio. Para marcar las “diferencias” con el exgobernador bonaerense se lo intentará vincular al “fracaso” de la gestión de Alberto Fernández.

En campaña, el kirchnerismo buscará vincular a Daniel Scioli con el “fracaso” de Alberto Fernández. (Foto: NA).

En campaña, el kirchnerismo buscará vincular a Daniel Scioli con el “fracaso” de Alberto Fernández

De cualquiera manera, aclaran que nadie puede “aventurar que Scioli sea la continuidad de Alberto Fernández”, aunque advierten que se muestra como parte de un peronismo clásico, algo más conservador. Es un estilo mucho más similar al del actual jefe de Estado que al de la Vicepresidenta.

“Lo mío no es ser simpática ni diplomática (…) pero cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”, se quejó Cristina Kirchner desde Santa Cruz, a donde viajó a inaugurar un anexo del Hospital Néstor Kirchner.

El malestar con Scioli no es solo por la decisión de sostener la precandidatura a presidente sino porque buena parte de su estructura está ligada a Alberto Fernández. En el kirchnerismo se irritan al saber que el canciller Santiago Cafierotrabaja en su campaña y no escatiman en críticas hacia el supuesto “ajuste” que Victoria Tolosa Paz realiza a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Malestar en el kirchnerismo con Scioli por sostener su precandidatura a presidente. (Foto: Captura TN)

Sin un código de convivencia acordado entre las partes, la campaña en el oficialismo se aventura, entonces, cargada de tensión. Cerca de Scioli dicen que el precandidato a presidente no responderá a las acusaciones y que su idea es mostrarse como un postulante “moderado”. La pata cercana al embajador que si le responde al ala K más dura es el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el mismo que había adelantado la posibilidad de ir a la Justicia para frenar la maniobra de Máximo Kirchner respecto de elevar el piso de cara a las PASO.

Scioli surfea las críticas sobre su decisión de competir en las PASO al asegurar que no solo él impulsa este método de elección sino que el jefe de Gabinete Agustín Rossi; el dirigente social y precandidato Juan Grabois y el propio ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro también avalan esta iniciativa.

Durante el fin de semana, Cristina Kirchner -que probablemente se recluya en el sur- madurará la decisión final sobre quién debe ser el precandidato a presidente. Una versión indica que el anuncio se producirá el martes 20 de junio, pero cerca de la Vice mantienen un fuerte hermetismo. “Ya saben cómo es, si siempre le funciona la sorpresa, es porque no cuenta nada”.