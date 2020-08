Cristina Kirchner criticó a los jueces que “consagran la impunidad de Macri”

La vicepresidenta de la Nación se manifestó a través de cuenta de Twitter e hizo referencia a las presuntas presiones sobre magistrados ejercidas por la «mesa judicial» de Juntos por el Cambio a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a criticar al ex presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales.

En un extenso hilo de Twitter, la protagonista expresó que “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”, al tiempo que sostuvo que es el poder judicial nacional el que le garantiza ese privilegio.

En esta oportunidad, el mensaje de CFK apunta especialmente a los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes fallaron en favor de su máximo opositor revocando una orden de la jueza María Servini de Cubría para acceder a sus llamadas.

Cristina comparó el accionar de la Justicia en las causas contra Macri con el trato que recibe ella y expresó: “Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al Frente de Todos. ¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día. Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente. Y se llenan la boca hablando de la República”.

Los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 6, 2020

Y sentenció, además, que “Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza. El mismo que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos y el mismo que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como Jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente”.