Cristina Kirchner sobre el Gobierno de Macri: «Éramos República de Morondanga»

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, acompaño a Alberto Fernández en el acto que se llevó adelante en el barrio Isla Maciel, de la localidad bonaerense de Isla Maciel y apuntó contra la oposición.

«Estoy muy contenta de estar acá en la Isla Maciel» dijo la Vicepresidenta y recordó la última vez que estuvo en ese lugar visitando al cura Paco Oliveira y que seis días antes de ese hecho había sido citada a Comodoro Py por la causa armada del dólar futuro y agradeció a toda la gente que la acompañó.

“Recuerdo esto porque en ese momento comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicios? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de comunicación?, a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática y judicial para meterme presa», expresó.

Y añadió enérgicamente: “¿De qué República nos hablan? Los que conformaban con mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. ¿Y nos vienen dar lecciones de República? ¿Qué república era esa? República de morondanga era»

Cristina Fernández de Kirchner habló sobre los candidatos que hablan de los últimos 20 años de nuestro país y señaló: «si quieren hablar de eso, vamos a contar dónde estaba cada uno de los que hoy hablan» y apuntó contra López Murphy, sin nombrarlo, y rememoró cómo fue expulsado del Ministerio de Economía por la Franja Morada cuando propuso privatizar la educación universitaria.

Luego hizo un repaso de como fue el proceso de desendeudamiento del país que se llevó a cabo durante la presidencia de Néstor Kirchner y la suya, y señaló algo que dijo Nicolás Dujovne: «Hoy se cumplen dos años de la renuncia del ex ministro Dujovne, ese que tomaba whisky en la televisión junto a otro periodista, y él reconoció que habíamos dejado un nivel de endeudamiento muy bajo»

«Néstor decía ‘nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio’ y yo le decía que no era así ya que mucha gente no vivió el peronismo o nadie le contó lo que era, vivieron esto (su gobierno) y se sienten ‘kirchneristas’ porque no tuvieron la otra experiencia», contó Cristina Kirchner, y agregó: «Pero te digas peronista o kirchnerista podés dar razones de por qué ‘sos’. Yo me pregunto, ¿los que son ‘macristas’ pueden esbozar derechos, garantías o ideas? Muchas veces los une el odio hacia los que son diferentes y esto debe cambiar en la Argentina».

En cuanto a la gestión del Gobierno nacional remarcó que «con la pandemia el Gobierno tuvo que salir a atajar penales, fue un partido que no se pudo jugar», y continúo: «hay que poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio o la negación del otro».

En el medio del discurso, frenó unos minutos para agradecerle a una mujer que le había regalado una escarapela que pertenecía a su esposo, quien había fallecido hace 5 meses de coronavirus.

Inmediatamente, con guiño a La Cámpora, habló del tuit que publicó la organización con «la foto de la cena del endeudamiento» dónde se ve a Mauricio Macri con la ex titular del FMI, Christine Lagarde

«Quienes militamos en política necesitamos de la organización, la militancia y la territorialidad. Por eso resalto a todos aquellos dirigentes que militan y meten los pies en el barro, porque es desde la política desde donde se salva la política. Nosotros no necesitamos ni arribistas ni operadores de prensa. Por eso, Alberto tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te enojes y metele para adelante», concluyó.