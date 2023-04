“Cristina perdió el control del Senado”: duro comunicado de JxC tras la fallida sesión en el Congreso

Luego del escándalo en la Cámara alta que se generó cuando la bancada opositora abandonó el recinto, desde Juntos por el Cambio redoblaron la apuesta y apuntaron contra la vicepresidenta. Era la vuelta a la actividad tras 4 meses y medio sin sesionar.

Este jueves fue un nuevo hito en el Congreso de la Nación, aunque no será recordado como un logro. Fue un escándalo: tras 4 meses y medio de inactividad, el Senado volvía a sesionar pero un desacuerdo entre el Frente de Todosy Juntos por el Cambio dejó trunca la cita. La bancada opositora acusó al oficialismo de cambiar las reglas de juego y se retiró del recinto. El FdT quedó sin quórum y se cayó la sesión.

Esto generó el repudio del ala legislativa del gobierno que permaneció en el recinto y continuó con la sesión en minoría, es decir, simplemente para realizar expresiones políticas y lanzar críticas contra la oposición. En una jugada para meter presión, el oficialismo había invitado a las asociaciones de familiares de víctimas de tránsito que reclaman la ley de Alcohol 0 para que estuvieran presente en los palcos, consciente de que la sesión podía terminar en fracaso.

Pero lejos de amedrentarse, Juntos por el Cambio redobló la apuesta horas más tarde. A través de un comunicado, apuntaron contra la figura que ubican como líder del oficialismo: Cristina Fernández de Kirchner. “El oficialismo del Senado de la Nación tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ha perdido el control de la Cámara Alta”, comienza el escrito difundido por la coalición opositora.

Al mismo tiempo, redirige acusaciones hacia la bancada del FdT: “Si tuviéramos enfrente un bloque respetuoso de las reglas básicas de la política, que entienda que las mayorías son circunstanciales y que las reglas están para cumplirlas, nunca hubiese pasado lo que hoy pasó en el recinto. Lo único que buscaron fue ensuciar una sesión convocada por ellos mismos, desconociendo, violentando y manoseando el reglamento del Senado de la Nación. Esto no es nuevo: es su modus operandi desde hace años, manejando a su antojo la agenda de debate sin diálogo y sin respeto por las reglas”.

Y señalaron: “Hace meses el oficialismo se viene negando a tratar temas como Ley Lucio, CUD, el nombramiento de Jueces de Rosario para permitir profundizar la lucha contra el narcotráfico y otros, ya que como condición para tratarlos y sancionarlos pretendían incorporar a las sesiones temas de la agenda de los sectores más extremos del kirchnerismo. Nunca respetaron esos temas, siempre fueron para ellos excusas para introducir temas de agenda K, alejados de la sociedad”.

La oposición abandonó el recinto del Senado y se cayó la sesión, luego de que el oficialismo forzara el tratamiento de un temario no acordado (Foto: NA).

Para justificar su accionar, desde JxC advirtieron: “Hoy quisieron construir un espectáculo donde convocaron a sectores de la sociedad civil interesados y partícipes en estos proyectos de alta sensibilidad, pero no lo hicieron como un gesto de apertura, sino que lo hicieron con el único fin de utilizarlos y pretender condicionar la discusión. Es mentira que nosotros no queramos sancionar estas leyes ni debatirlas. Pero no podemos someternos a la extorsión del Frente de Todos”.

Y sentenciaron: “Queremos dar tratamiento a esos proyectos, pero en una sesión convocada de acuerdo a las reglas y no bajo los caprichos del oficialismo que se siente incómodo porque perdió la mayoría en el senado y el respaldo social. Nuestro mandato es el de resolver los problemas de la gente, pero es también proteger la institucionalidad frente a estos mentirosos y tramposos. Ratificamos nuestro compromiso con la agenda vinculada a las necesidades de la gente pero también reiteramos que no podemos permitir la extorsión, la mentira y la ruptura institucional”.