Cristina solo se acordó de Néstor en el Día de la Lealtad

Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre. pic.twitter.com/BaaMVmYy7F — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 17, 2020

La Presidenta del Senado se olvidó de reconocer a Perón, motivo por el cual se celebra el 17 de octubre En el día de la Lealtad Peronista, Cristina Kirchner twitteó una foto de su compañero de la vida y ex presidente Néstor Kirchner sin ni siquiera nombrar al fundador del movimiento, el General Perón.El twitt no cae bien en el sector del peronismo que no forma parte del actual gobierno. No es la primera vez que los acusan de haberse apropiado del partido modificando símbolos y canciones como la Marcha Peronista.