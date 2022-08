Cristina vinculó al operativo policial en su casa con una interna deJuntos por elCambio

La vicepresidenta señaló que se trató de una respuesta de Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich.

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que la colocación de vallas en los alrededores de su casa se debió a una interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La ex presidenta opinó sobre las discusiones en Juntos por el Cambio en el marco de la reunión que mantuvo con organismos de Derechos Humanos.

La presidenta del PRO había expresado: “Dicen ‘a Juntos por el Cambio siempre le toman la calle, nunca va a poder gobernar porque le van a tomar la calle’”. Tras esa declaración de su contrincante en la interna de la coalición, el jefe de Gobierno porteño ordenó vallar la zona donde vive la vicepresidenta.

Cristina Kirchner analizó: “Si al jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame“.

“La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad. Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años y estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente así que realmente de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo”, agregó la ex presidenta.

Por último, Cristina Kirchner le remarcó a Horacio Rodríguez Larreta sobre su interna con Patricia Bullrich: “Déjela que grite, que diga cualquier cosa. Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas pero lo único que no se puede perder es la racionalidad”.