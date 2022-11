Cristina volvió a cargar contra la jueza que investiga el atentado enRecoleta: “Es insostenible”

La Vicepresidenta publicó un video en su cuenta de Twitter con el que acusó a la magistrada de cometer “graves irregularidades” y recibir instrucciones de los medios.

Cristina Kirchner volvió a cargar este miércoles contra la jueza María Eugenia Capuchetti,a cargo de la causa por el atentado frente a su casa en Recoleta. La Vicepresidenta afirmó que la magistrada cometió “graves irregularidades” y publicó un video en su cuenta de Twitter en el que la acusa de no investigar a los supuestos autores intelectuales del ataque: “Es insostenible su continuidad al frente de la investigación”.

Hace solo 24 horas,Capuchetti rechazó los argumentos de Cristina Kirchner, que había pedido la semana pasada que se aparte de la causa. Ahora será la Sala I de la Cámara Federal porteña la que resuelva si la jueza continúa al frente de la investigación o si le da la razón a la Vicepresidenta y ordena su desplazamiento.

“En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti”, publicó la Vicepresidenta este miércoles en Twitter.

La publicación de Cristina Kirchner contra la jueza Capuchetti (Foto: Twitter/@CFKArgentina).

La publicación defendió el pedido de recusación que presentaron los abogados de la exmandataria,José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que le habían achacado el lunes a la jueza un accionar “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación”, cuando se reseteó el teléfono de Fernando André Sabag Montiel.

A través del video, Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Gerardo Milman, diputado nacional del PRO y mano derecha de la presidenta del partido, Patricia Bullrich, que ya generó una fuerte reacción de la oposición la semana pasada.

“El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la Vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios. ¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la Seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo investigó”, sostuvo el mensaje de este miércoles.

La Vicepresidenta también acusó a la jueza Capuchetti de ser, durante el Gobierno de Mauricio Macri “una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia, que estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina”.