Cuál es el costo de blanquear un empleado tras el paquete fiscal de la Ley Bases

A la espera de la reglamentación, ya existen parámetros para evaluar el costo de ajustar la registración de un trabajador. Te damos algunos detalles

El proyecto de blanqueo laboral que fue incluido en la recientemente sancionada Ley Bases, otorga una herramienta para aquellos empleadores que tienen como objetivo regularizar la situación de los trabajadores a su cargo.

Si bien aún faltan los aspectos más técnicos que serán incluidos en la reglamentación de la norma, la redacción de la ley da los primeros parámetros para que los empleadores comiencen a calcular los costos y los beneficios de acogerse a ella.

Consultado por iProfesional, el abogado Marcelo Bergé dio algunas precisiones que sirven para clarificar los aspectos más básicos del nuevo mecanismo denominado.

Además, se suman otros interrogantes que sirven para nutrir de información a los interesados en adherirse.

¿Cuál es el costo por blanquear un trabajador?

El costo por blanquear un trabajador es «cero». El principal beneficio que otorga esta nueva legislación es que se puede registrar a un empleado sin costo, pero en determinado plazo.

¿Qué dice la ley sobre los plazos?

La inscripción sin costo ni penalidades abarca hasta cinco años para atrás desde el momento de la registración. Por ejemplo, si un empleador inscribe un trabajador el 20 de julio de 2024, quedará eximido de toda carga hasta el 20 de julio de 2019.

La registración laboral no tiene ninguna vinculación con algún tipo de reclamo indemnizatorio

¿Qué pasa si la fecha de ingreso, por ejemplo, es el 20 de julio de 2020?

Al entrar dentro del plazo de los cinco años anteriores, el empleador no pagará nada por la inscripción de ese trabajador.

¿Qué pasa si tengo un empleado trabajando hace más de 5 años en forma irregular en mi empresa?

La ley permite regularizar por la totalidad de los años anteriores en la empresa sin ninguna penalidad, pero al trabajador solo le serán reconocidos para aportes jubilatorios los últimos cinco años.

¿Hay alguna forma de compensar los años de más trabajados?

No. Esta norma pone el límite en los cinco años.

¿La registración de este modo impacta de alguna manera en posteriores reclamos laborales de los empleados?

La registración laboral no tiene ninguna vinculación con algún tipo de reclamo indemnizatorio. Los derechos laborales en ese sentido no son abarcados por esta normal

¿Si un trabajador tiene 10 años de antigüedad, pero el empleador solo lo blanquea por los últimos cinco años, pierde la posibilidad de reclamar por los cinco anteriores?

No. El trabajador no pierde ningún derecho por este tipo de registración. En caso de una indemnización por despido o de un juicio laboral, el empleado tiene el derecho a reclamar por la totalidad de los años que prestó servicios en la empresa. Que haya sido regularizado por los últimos cinco años no modifica su antigüedad.

¿Tampoco rige para otro tipo de derechos como, por ejemplo, vacaciones?

Si bien en los trabajadores «no registrados» este tipo de derechos entra en una zona gris, los empleadores no podrán excusarse en esta inscripción para, por ejemplo, restarle días de vacaciones a un empleado.

¿El empleado puede computar esos años para su jubilación?

El blanqueo le permite sumar la cantidad de años desde la registración para el período mínimo de aportes. Por ejemplo, un empleado con 25 años de aporte, al que se le reconocen cinco años adicionales por este mecanismo, inmediatamente alcanza los 30 años que requiere el trámite para la jubilación. En caso de tener 10 años en forma irregular, pero solo se blanquean cinco años, no se suman los 10, sino solo los cinco blanqueados.

¿Con qué haber queda registrado a afectos del trámite jubilatorio?

Para los años regularizados se toma como sueldo un Salario Mínimo Vital y Móvil, que luego será utilizado para determinar el haber jubilatorio.

¿Una vez regularizado como sigue la relación empresa/trabajador?

Tras la registración se continúa con la relación laboral regular donde el empleador deberá hacerse cargo de todos los costos que conlleva un trabajador en blanco. Por ejemplo, un trabajador con salario de $500.000, genera un costo adicional de $ 200.000 por las cargas patronales y sociales. Para el trabajador tendrá el beneficio de pasar a gozar de los derechos laborales como, por ejemplo, una jubilación u obra social.

f:Iprofesional