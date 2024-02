Cuál es el sueldo de febrero del personal doméstico, mientras se espera una nueva actualización salarial

Desde el gremio esperan una nueva reunión con la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para rever la actualización de haberes

Desde diciembre, el sueldo de las empleadas domésticas se encuentra congelado , mientras desde el gremio aguardan una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para rever la actualización de haberes.

Luego de concluir el 2023 con un 211,4% de inflación, desde el gremio aseguraron que «los salarios se han deteriorado notablemente», mientras que aún no tienen previstos aumentos en el radar, ya que la Secretaría de Trabajo debe llamar a la mencionada Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a través de una publicación en el Boletín Oficial y eso debe efectuarse con siete días de anticipación. Además, señalaron que desconocen el motivo por el que no se citó a la comisión, ya que estaba previsto un encuentro para diciembre para rever si era necesario un reajuste salarial en el último mes del año, pero no se llevó a cabo.

Hace unas semanas, una fuente gremial explicó a iProfesional el actual cuadro de situación: «No tenemos ninguna novedad. Hay un silencio de radio que es doloroso, porque el atraso salarial es de dos meses, con una devaluación y una inflación que están pulverizando los ingresos». Además, advirtió: «Desde los gremios estamos tendiendo algún tipo de ayuda, ya que, las trabajadoras están sumidas en un sueldo miserable». Asimismo, añadió: «Nos llegan casos de familias donde las trabajadoras son el único ingreso y hacen una sola comida al día, complementando con un mate cocido con pan».

De acuerdo con los últimos datos informados por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la inflación alcanzó el 25,5% en diciembre, y 2023 cerró con un aumento de precios anual de 211,4%, por lo cual, desde la entidad aseguraron que «los salarios se han deteriorado notablemente» y pidieron un «mínimo reajuste a condiciones razonables porque el poder adquisitivo se ha perdido».

El gremio de empleadas domésticas quiere un aumento en los sueldos

Empleada domésticas: ¿cuál fue el último aumento de sueldo?

En la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares se fijó un aumento del 34% en el sueldo de las empleadas domésticas, en tres tramos:

12% en octubre.

12% en noviembre.

10% en diciembre.

Con ese porcentaje, en el año, las empleadas particulares acumularon un 154% de aumento salarial contra una inflación del 211,4%. De esta manera, el poder adquisitivo cayó casi 50 puntos y actualmente el personal de tareas generales cobra:

$1.416,5 por hora con retiro.

$1.528 sin retiro.

En el caso de sueldos mensuales, perciben:

$173.758 con retiro.

$193.217 sin retiro.

En tanto, para el personal que está a cargo del cuidado de personas, el piso es de $1.528 por hora con retiro y $1.708,50 sin retiro, mientras, el mensual asciende a $193.217 o $215.320, dependiendo de si el personal duerme en el hogar o no.

En lo que respecta a empleadas para tareas específicas, cobran:

$1.617,50 por hora con retiro.

$1.773 por hora sin retiro.

En relación con el sueldo mensual de empleadas para tareas específicas es de:

$198.037 con retiro.

$220.449 sin retiro.

En tanto, la categoría más alta, que corresponde al personal supervisor, percibe por hora $1.708 con retiro y $1.871,50 sin retiro y mensualmente asciende a $213.159,5 y $237.435,50, respectivamente.